未獲許可就蓋移民拘留所 新州紐瓦克告ICE

ICE拘留中心未獲建築許可又拒絕接受檢查，紐瓦克市長巴拉卡(Ras J. Baraka，最前)提告。(市長臉書截圖)

新澤西州紐瓦克市控告美國移民 與海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE )，理由是該執法局未獲許可卻在市區內蓋移民局留中心且拒絕接受檢查，將藉此阻止興建案。

紐瓦克市長巴拉卡(Ras J. Baraka)聲明，ICE蓋拘留中心未獲建築許可又拒絕接受檢查，違反市、州法律。紐瓦克市日前向埃塞克斯郡高等法院(Essex County Superior Court)提起訴訟，稱ICE 未依市政條例和州法讓市府官員行使檢查權。

紐瓦克市府官員被告知，多雷穆斯大道(Doremus Avenue)上的私人監獄Delaney Hall正在施工，未獲必要的許可證。

巴拉卡說，工程局(Department of Engineering)已下達停工令，並告知ICE 官員與擁有該私人監獄的GEO集團主管違規。

GEO 集團與ICE 簽訂15年、價值10億的合約來經營這座私人監獄。

ICE紐瓦克地區辦事處發言人卡蒂塔 (Christine Cuttita)、GEO 都未置評，而且也未曾公開施工中的Delaney Hall何時開始收留被拘留者，就連移民權利倡議者也不清楚是否已開始這麼做。

直到臉書一篇貼文稱，新州 弗萊明頓男子達烏德 (Kalil Daoud)收到通知，要求他到ICE補齊工作許可要求的申請文件時被逮捕，巴拉卡因此發表聲明，公布市府提告ICE。

2024年4 月在拜登(Joe Biden)總統任期內，ICE便宣布與 GEO 集團洽談開設新州第二個移民拘留中心，引發多位民主黨民選官員和移民權利倡議者反對；近一年後，ICE 和 GEO 上個月宣布已達協議，將在川普(Donald Trump)第二任總統任期內將Delaney Hall設為全美第一所移民監獄。

此前，新州法律禁止使用州、縣、市或私人設施拘留移民，但對私人設施的禁令已被推翻。