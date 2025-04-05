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新州寵物保險費暴漲22% 平均月費51元

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州寵物保險費去年大漲，導致寵物主人帶狗狗看病壓力大增。(pexels)
新澤西州寵物保險費去年大漲，導致寵物主人帶狗狗看病壓力大增。(pexels)

新澤西州寵物保險費去年大漲，據調查，該州保險公司2024年要求的保費約平均上漲22%，高於規定上限13.5%，也超過獸醫護理費用漲幅，甚至有保險公司暴調47%，寵物主人壓力倍增。

新州媒體NJ Advance Media針對保險業者提交給州府的漲價請求進行分析，發現保險公司保費大漲，一般價位的保險計畫相當於約每月漲價7元、每年增84元。另根據金融新聞網站 MarketWatch 去年11月公布的調查，新州寵物險平均每月保費51元。

有些保險公司更是獅子大開口，例如ManyPets獲准將新州寵物保費調高近47%。

根據新州法規，保險公司必須向州保險銀行部門(Division of Insurance and Banking)申請費率變更、請求批准，如果要求費率過高，州府可批准較小漲幅。

去年1月以來，新州共14家公司針對21種不同保險計畫，提交了31份漲價請求。

寵物險通常用來給付寵物主人為寵物支付的獸醫費，多涵蓋意外事故或疾病，但不涵蓋常規獸醫護理如疫苗或年度檢查。寵物險可根據寵物的健康狀況、年齡、大小或品種收取更高費用。

州保險銀行部門發言人科爾尼(Nancy Kearney)說，寵物保險費率上漲部分原因是需求越來越大。寵物保險公司可以對動物既往疾病加以分級，恐導致更高費用。

ManyPets獲准的漲幅最大，該公司請求調漲 49.2% ，最終獲批46.8%，將於7月生效；該公司發言人聲明，獸醫費用直接影響保費，為反映成本上升須提高保費。

美國寵物保險公司(American Pet Insurance)的Pets Best保險計劃更要求漲價65.1%，創2024年最大的請求漲幅，結果獲准調漲34.7%。

另有四家公司保費調漲請求待處理，尋求漲幅介於23.2%至32.7%。有些公司一年當中為相同保險計畫多次請求漲價。

聯邦數據顯示，去年2月到今年，包括獸醫護理在內的「所有寵物服務」(all pet services)價格上漲8.1%。不包括獸醫護理的寵物服務如美容、寄養等其他寵物相關服務價格上漲4%。其他飼養寵物成本相對穩定。

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