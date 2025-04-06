費城3郊區 列全國最宜居地區排行榜

調查研究機構利基(Niche)彙總人口普查 局(U.S. Census)等聯邦政府機構的數據深入分析後，公布最新全美宜居地區排行榜，費城 有3個郊區榜上有名，包括切斯特布魯克 (Chesterbrook)、阿德莫爾 (Ardmore)、潘韋恩(Penn Wynne)，三城都不是首度入榜。

這3個郊區城市排名各是切斯特布魯克第3 、阿德莫爾第11 、 潘韋恩第13名。

數據網站利基這一次公布的宜居排名參考數據來自人口普查局、聯邦調查局(FBI)、疾病防治中心(CDC)、勞工統計局(BLS)以及各社區真正的居民意見。

入榜的費城3個市鎮都獲得 A+ 總體評分，各有特色。

第一座小鎮：切斯特布魯克，小巧、郊區、近乎完美。人口僅稍多於5400人， 2023年便名列前茅，今年總分排名第三，但仍在宜居郊區排行榜上奪魁。

切斯特布魯克有一流公校 、大片綠地，而且交通便利，可輕易前往福吉谷國家歷史公園(Valley Forge National Historical Park)，一直是家庭和退休人士的最愛。平均房價約 43萬2000 元，多數居民有自己的房屋，低調、安全，穩定提供對家庭來說最重要的優秀學校、安靜街道和穩定生活品質。

第二座城鎮：阿德莫爾，被喻為費城主幹線Main Line上的漁港，結合小型企業魅力、熱鬧餐飲場所、繁榮的步行市中心、以及賓州東南地區交通局(Southeastern Pennsylvania Transportation Authority，SEPTA)便利交通網。

城內的公立學校、夜生活和多樣性得分很高，藉由美食將大城市的活力帶到郊區，另有音樂場所、高檔精品店以及最棒的舊貨店，都可步行。其樣性、便利性和相對多樣化的人口脫穎而出，房地產發展很快；目前正在興建一個功能齊全的全新 SEPTA 車站。

第三城鎮：潘韋恩，安靜而且關注社區，帶給人們平靜生活。總分排名13，但在全美最佳養家地排行榜(Best Places to Raise a Family)第 3 ，鄰近的蒙哥馬利郡(Montgomery County)社區有6200 多居民。這座城鎮有城市與郊區混合的感覺，城裡有許多酒吧、咖啡館和公園，其公校、安全和家庭友善氛圍也獲最高評價。