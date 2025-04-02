遭ICE拘留逾月 新州無證夫婦平安獲釋

新澤西州小鎮一對來自土耳其的無證移民夫婦遭到移民和海關執法局(ICE )逮捕拘留一個多月，日前終於平安獲釋，兩人特別舉辦社區餐會感謝居民的支持。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)，塞拉爾與艾米娜·艾瑪內特(Celal and Emine Emanet)這對夫婦3月30日，在哈登鎮(Haddon Township)舉辦社區餐會，感謝居民相挺並慶祝伊斯蘭齋戒月結束。

艾米娜表示，歇業的澤西烤肉店(Jersey Kebab)4月1日已重新開張。

這對夫妻平安歸來，街坊鄰居也感到欣慰，小鎮居民巴頓(Steve Barton)直言，自己一直很想念他們。

2月25日ICE幹員突襲位於哈登大道(Haddon Avenue)街口的澤西烤肉店，並以非法居留為由逮捕這對夫婦，導致餐廳歇業。

隨後塞拉爾被戴上電子腳鐐獲准返家照顧自閉症兒子，但艾米娜繼續羈押在ICE拘留所，這對夫妻的遭遇，獲得新州官員與社區居民全力支持。

哈登鎮長提格(Randall Teague)說，這對夫婦不但熱心參與社區活動，其經營的澤西烤肉店更是社區一大支柱：「他們是合法入境，也試圖取得合法居留權，與性侵犯等非法移民 有所不同。」

移民律師貝斯特(Joseph Best)說，這對夫婦於2008年持宗教簽證 從土耳其移居美國，並企圖在簽證到期前申請綠卡，卻被三度拒絕，因此自2016年起這對夫婦的居留身分不明遭ICE盯上。