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新澤西華人聯合總會 清明祭奠華人鐵路工

記者劉偉／新州即時報導
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到會华洋民眾每人手持一朵白色鮮花，莊嚴肅穆地一一到墓碑前致祭，緬懷華人先輩。（記者劉偉/攝影）
到會华洋民眾每人手持一朵白色鮮花，莊嚴肅穆地一一到墓碑前致祭，緬懷華人先輩。（記者劉偉/攝影）

新澤西華人聯合總會日前組織新州華人，到新澤西貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會墓地華工墓碑前，舉行清明節紀念美東首批華工移民祭奠儀式。

150多年前，為美鐵建設的部分華工遷至新澤西州，在貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會受到庇護，68名華工的遺骨葬在該教會墓地。2019年林潔輝主席帶領新澤西華人聯合總會在此修建了墓碑，以永久悼念當年為美鐵建設付出了辛勞甚至生命的華人，並勉勵今日華人為美國社會發展、美中友好立新功。

新澤西華人聯合總會新任主席胡世遠，與共同主席謝成傑、洪利武、佟衛東、李世群、郭洪寶，及新澤西福建同鄉會、新澤西中文教師學會、新澤西愛樂合唱團等近20個華社代表約百人出席了紀念活動。

活動由佟衛東主持，與會者首先在「無忘異鄉人，感懷華工魂」的墓碑前向華工先輩默哀。胡世遠代表總會感謝貝勒維爾市、荷蘭歸正教會對當年華工的幫助和庇護，感謝林潔輝、嚴欣鎧伉儷八年前創立並帶領大家參與這項有意義的活動；也感謝盧叆儀召集新澤西福建同鄉會義工們的無私付出。

新澤西中文教師學會會長張世紅當天鼓勵華裔下一代共同思考華人「從哪裡來，往哪裡去，家在何處」的身份認同問題；Doris Qiu與李文斯頓華人協會前會長劉友軍，更為該活動創作了影片與歌曲「地下室的碑文」。

荷蘭教會代表魯索(Frank Russo)、貝勒維爾歷史學會(Belleville Historical Society)主席佩羅內(Michael Perrone)也肯定當年華工以及今日華人對美國社會發展的積極作用。與會的多位人士也陸續表達對華人先輩的悼念和對林潔輝的緬懷。全體到會者每人並在墓碑前獻上一朵白色鮮花致意。

為此項活動創作的影片與歌曲「地下室的碑文」非常感人。左三為總編導Doris Qi...
為此項活動創作的影片與歌曲「地下室的碑文」非常感人。左三為總編導Doris Qiu，左四為歌詞、曲創作者劉友軍，右四为新澤西華人聯合總會主席胡世遠。（主辦方提供）
新澤西中文教師學會會長張世紅鼓勵到場的華裔孩子了解華人歷史，加強身份認同。（記者...
新澤西中文教師學會會長張世紅鼓勵到場的華裔孩子了解華人歷史，加強身份認同。（記者劉偉/攝影）
新澤西華人聯合總會在新澤西貝勒維爾市荷蘭歸正教會墓地華工墓碑前，舉行紀念美東首批...
新澤西華人聯合總會在新澤西貝勒維爾市荷蘭歸正教會墓地華工墓碑前，舉行紀念美東首批華工移民祭奠儀式，左一為荷蘭教會代表魯索。（記者劉偉/攝影）

新澤西州 華人 庇護

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