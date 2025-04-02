新澤西華人聯合總會 清明祭奠華人鐵路工

到會华洋民眾每人手持一朵白色鮮花，莊嚴肅穆地一一到墓碑前致祭，緬懷華人先輩。（記者劉偉/攝影）

新澤西華人 聯合總會日前組織新州華人，到新澤西貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會墓地華工墓碑前，舉行清明節紀念美東首批華工移民祭奠儀式。

150多年前，為美鐵建設的部分華工遷至新澤西州 ，在貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會受到庇護 ，68名華工的遺骨葬在該教會墓地。2019年林潔輝主席帶領新澤西華人聯合總會在此修建了墓碑，以永久悼念當年為美鐵建設付出了辛勞甚至生命的華人，並勉勵今日華人為美國社會發展、美中友好立新功。

新澤西華人聯合總會新任主席胡世遠，與共同主席謝成傑、洪利武、佟衛東、李世群、郭洪寶，及新澤西福建同鄉會、新澤西中文教師學會、新澤西愛樂合唱團等近20個華社代表約百人出席了紀念活動。

活動由佟衛東主持，與會者首先在「無忘異鄉人，感懷華工魂」的墓碑前向華工先輩默哀。胡世遠代表總會感謝貝勒維爾市、荷蘭歸正教會對當年華工的幫助和庇護，感謝林潔輝、嚴欣鎧伉儷八年前創立並帶領大家參與這項有意義的活動；也感謝盧叆儀召集新澤西福建同鄉會義工們的無私付出。

新澤西中文教師學會會長張世紅當天鼓勵華裔下一代共同思考華人「從哪裡來，往哪裡去，家在何處」的身份認同問題；Doris Qiu與李文斯頓華人協會前會長劉友軍，更為該活動創作了影片與歌曲「地下室的碑文」。