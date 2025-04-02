美國賓州華人協會成立暨首屆職員就職典禮

賓州華人協會會員宣誓就職。左7為會長盧端金。

3月28日，費城 東北區金鼎酒樓內燈火輝煌，人群摩肩接踵，美國賓州華人 協會（下簡稱“協會”）在此舉行成立慶典暨首屆職員就職典禮。來自紐約、費城的各界精英人士，賓州參議員，費城市政府官員，警局警員，華人僑社僑領們400多人歡聚一堂，滿懷喜悅與自豪，共同慶祝及見證協會的成立，並展望更加美好的未來。

在奏響莊嚴的中美兩國國歌後，喜慶的舞獅采青儀式，拉開了慶典活動的帷幕。榮譽會長林應章首先致歡迎辭，他表示，在這充滿喜悅與希望的美好時刻，感謝各界嘉賓們的參與，協會的成立，是旅美華人的大事，也是會員們共同努力的成果，希望今晚的活動能讓眾人感受到家的溫暖及團結的力量，祝協會會務蒸蒸日上，嘉賓們吉祥安康。

接著首屆會長盧端金致辭表示，協會的宗旨是遵守美國各項法律條例，爭取華人平等權益，加強各族裔民間交流與合作，推動美中文化發展，為美中友好關係，長久友誼而努力奉獻。協會成立以來，已參加了不少公益活動，如參與紀念馬丁.路德金活動；參加賓大每年的節日慶祝；在聖誕節 、感恩節期間，向費城市員警第39分局及當地非裔貧困居民贈送節日禮物——火雞、精美的中國水墨畫、「福」字和象徵吉祥的紅包。送暖活動向當地警民們分享了中華文化的特色和魅力，也加強了不同族裔之間的互動和友好，這是協會軍樂團姐妹及會員們共同努力的成果。協會的成立，凝聚了華人共同的夢想與希望，希望協會成為大家的精神港灣，讓每一位成員都感受到溫暖與關懷。未來將齊心協力，舉辦法律諮詢及就業幫助，傳承中華文化，讓華裔孩子們記住自己的根，服務僑胞，促進社區團結發展，將協會建設得更加美好。

在賓州華人僑團聯盟榮譽秘書長王玉明鑒誓下，協會會員們宣誓就職。協會議長陳揚文宣讀了駐紐約中國總領事館賀函，董事長盧麗容宣讀了福建省連江縣歸國華僑聯合會賀函，執行主席劉心勇宣讀了了美國連江同鄉會賀函，賓州亞太裔事務委員會主席陳威宣讀了賓州州長賀函。與此同時，協會向警局退休 警員頒發了感謝匾。

協會議長呂玲、聯盟執行主席陳展遠、協勝公會元老陳姿、僑學界秘書長黃偉星、聯盟秘書長張子愛、中華公所董事長徐福群、張善星，亞洲銀行總裁王怡康分別致辭，向協會的成立送上美好祝福。協會秘書長馮潘秋致答謝辭，表示協會的成立為僑胞在異國他鄉搭建了連接華夏文化的橋樑，必將繼續傳承愛國愛鄕精神，讓中華文化在美國薪火相傳，讓團結互助紮根於行動的承諾。

精彩的娛樂節目及抽獎節目輪番上演，嘉賓們共度美好夜晚。