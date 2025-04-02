美國猴嶼民俗文化中心舉辦2025慶賀侯封境護 閩將軍千秋華誕游神慶典

瑞獅慶祥儀式。前排左8-10為領事向裕韜、董事長張文欽、領事陳曲鋒。

3月30日，美國猴嶼民俗文化中心（以下簡稱「文化中心」）舉辦了一年一度的猴嶼民俗文化節—侯封境護閩將軍千秋壽誕游神。猴嶼作爲著名的僑鄉，長樂的遊神文化，也被鄉親們帶到了美國。每年3月底，文化中心的遊神活動，就在費城 唐人街隆重登場，民俗巡遊紀念海上絲綢之路功臣“護閩將軍張睦公“，熱鬧而溫馨。中國福建省有許多不一樣的民俗風情，卻是一樣的虔誠祈願，一樣的美好向往。在鑼鼓喧天鞭炮齊鳴中，猴嶼遊神“出圈”又“出海”，催熱了當地的文化旅遊市場，這樣濃厚的傳統民俗文化氛圍，影響了一代又一代的長樂猴嶼人。

上午十一時，來自費城、紐約和大華府 等多地的猴嶼鄉親組成盛大遊行隊伍，從華埠 木街文化中心出發，環饒穿梭華埠一圈。舞獅隊領頭，在鑼鼓聲聲中，鄉親們有的手舉橫幅，有的手持花籃，有的身著古代特色服飾，有的裝扮成各路聖賢形象。信衆簇擁着“各路神尊”緩緩向前而行，護駕隊伍浩浩蕩蕩，民俗陣頭爭奇鬥豔。來自各界的遊客紛紛舉起手機和相機拍照留影，吸引大批各族裔市民和遊客駐足觀看，現場熱鬧震撼，氣氛濃烈得讓人終身難忘。

中國城牌坊前，擺滿了三牲蔬果和香爐等，鄉親和商戶紛紛上前燒香祈福，不同的神靈，都是為了祈求新的一年裡風調雨順，華埠和諧，五穀豐登等。人們在此寄託了美好的願望和期盼，也藉此增進民眾間的感情。同時，牌坊下搭設舞台，天官賜福、八仙祝壽、腰鼓舞和西洋管樂表演、獨唱、舞蹈等特色表演一一呈現。

文化中心董事長張文欽表示，民俗文化節，蘊藏着豐富的家鄉文化內涵，旨在傳承弘揚傳統民俗文化，增進社會和諧，將中美民間友好的精神代代相傳。民俗活動有豐富的寓意，是民衆凝聚力的表現，也是鄉愁的體現。自2009年首次舉辦文化節以來，鄉親們風雨無阻地牽手走過了16個年頭，感謝大家的團結精神，岀錢岀力，從而創造出一年又一年的壯觀場面，所取得的成就，離不開鄉親和各界朋友們的共同努力，同時感謝眾多社區友好協會的鼎力相助。

中國駐紐約總領事館領事向裕韜、陳曲鋒到場祝賀文化節成功舉辦，傳承弘揚福建文化，表達了民眾祈盼平安、熱愛和平的美好心願。冀望未來繼續努力，攜手並進，讓猴嶼民俗文化節越辦越興旺。期許鄉親們做好中華文化的傳承者，增強中華民族凝聚力和影響力，為增進中美人民友誼添磚加瓦，為世界和平作貢獻。

在游神活動結束後的慶祝宴會上，賓州 州長亞太裔事務委員會主席陳威代頒發了賓州州長賀函。賓州參議員Nikil Saval、賓州華人 僑團聯盟執行主席陳展遠、賓州政府衛生平權辦公室顧問、特拉華郡移民事務委員孫一、文化中心副董事長張子愛、猴嶼聯誼會會長張君魁、費城協勝公會元老陳姿、美國福建友好聯盟總會主席楊蓮英等相繼發言，讚揚猴嶼民俗文化節是費城華埠，乃至美東，最盛大的民俗活動之一，異彩紛呈，千年文脈貫古今，讓各族裔民眾零距離觸感福建猴嶼同胞的質樸與豁達，共同感受福建傳統民俗魅力。引人關注的是，越來越多年輕人樂於參與，在創新與傳統碰撞中，接力民俗傳承。持續引發情感共鳴，也印證了優秀傳統文化，生生不息的內在生命力。

福建人遊神，遊的不只是各種神靈，更是傳統民俗文化蘊藏的歷史內涵和文化自信，滿滿的儀式感。營造出濃濃鄉情。作爲一種古老的祈福活動，福建人的遊神，寄託着對美好生活的祝福期待，也蘊含着對文化傳統的傳承認同，更是維繫宗族共同體凝聚的情感紐帶。喜歡傳統民俗文化的民眾，都來費城看遊神吧。看看他們如何跟隨着老一輩的步伐。將傳統民俗文化一代一代傳承下去。