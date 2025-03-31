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全美68大橋被船撞恐倒塌 費城5座入列

編譯周芳苑／綜合報導
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連接新澤西州和賓州收費公路的德拉瓦河收費公路大橋(Delaware River Turnpike Bridge)，一旦被船隻撞擊，將面臨倒塌風險。(大都會健行步道組織臉書截圖)
連接新澤西州和賓州收費公路的德拉瓦河收費公路大橋(Delaware River Turnpike Bridge)，一旦被船隻撞擊，將面臨倒塌風險。(大都會健行步道組織臉書截圖)

馬里蘭州巴爾的摩「弗朗西斯·斯科特基大橋」(Francis Scott Key Bridge)將近一年前因一艘貨櫃船撞擊而倒塌，國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board, NTSB)提高警覺，找出有倒塌風險的橋梁並列警告名單，費城五座橋梁榜上有名。

國家運輸安全委員會對全美橋梁列警告名單，共有19州68座橋梁需進行脆弱性評估。

費城地區五座橋梁中包括連接新澤西州和賓州收費公路的德拉瓦河收費公路大橋(Delaware River Turnpike Bridge)，該橋建於1956年，歸兩州州府收費公路管理單位所有。

另被列入警告名單的費城四座橋歸德拉瓦河港務局(Delaware River Port Authority)擁有，包括準將巴里大橋(Commodore Barry)、 沃爾特惠特曼大橋(Walt Whitman)、 班傑明富蘭克林大橋(Benjamin Franklin)以及貝特西羅斯大橋(Betsy Ross)。

美國國家運輸安全委員會表示，被撞倒塌的基大橋極易受遠洋船舶撞擊，馬里蘭州交通局卻從未對大橋災難性倒塌風險進行評估；委員會主席霍曼迪(Jennifer Homendy)說，如果事先評估，就可避免倒塌。

運輸安委會對基橋的脆弱性進行分析，發現其風險比現行國家工程標準約高出30倍。而列在警告名單上的68座橋都是在這些準則出爐前設計。

德拉瓦河港務局表示，旗下四座雙州橋都有保護橋墩功能，該機構執行長漢森(John T. Hanson)表示，綜觀航道類型以及所採取的保護措施，這些橋梁非常安全。

貝特西羅斯大橋與巴爾的摩凱德大橋都是連續桁架橋，比懸索橋有更多橋墩。而德拉瓦河航道交通流量遠少於巴爾的摩港入口處航道，而且通過的船舶較小；此外，貝特西羅斯大橋受到巨大鋼筋混凝土圓柱體「海豚」的保護，有助於防止船隻撞到橋墩。

費城 馬里蘭州 新澤西州

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