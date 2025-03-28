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Leon Chen社區服務獎 3華生獲獎學金

記者劉偉／新州報導
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南澤西亞裔聯盟Leon Chen社區服務獎學金舉行頒獎典禮。（記者劉偉/攝影）
南澤西亞裔聯盟Leon Chen社區服務獎學金舉行頒獎典禮。（記者劉偉/攝影）

南澤西亞裔聯盟Leon Chen社區服務獎學金日前在新澤西櫻桃山市的Raku海鮮壽司自助餐廳舉行，三位華裔學生王凱駱、林可薇、葉汶浩分別獲得一、二、三等獎。

櫻桃山市長費雪(左四)恭賀獲獎學生。（記者劉偉/攝影）
櫻桃山市長費雪(左四)恭賀獲獎學生。（記者劉偉/攝影）

此次獎學金由鴻鵠群英會商會集團主席陳李忠命名設立，南澤西亞裔同盟會的十名理事會成員匿名選出。櫻桃山市長費雪( Dave Fleisher)伉儷、市議員多席(Sangeeta Doshi)、賓州初級法官陳艾達(Ida K. Chen，音譯)、費城中華公所前主席陳姿等40多位人士，出席了頒獎典禮。

獲得一等獎的王凱駱、二等獎的林可薇均來自櫻桃樹東高中；三等獎葉汶浩來自丘奇高中(Cherokee High School)，三名得獎學生成績優秀，且對亞裔社區熱心服務。

南澤西亞裔聯盟主席、羅格斯大學教授的高霓表示，去年開始設立的南澤西亞裔同盟獎學金，旨在鼓勵亞裔青年學生參加社會公益活動，為社會做貢獻，也培養自己的領導和溝通能力，未來成為社會各界的領䄂。她感謝陳李忠慷慨解囊、回饋社區。費雪也稱讚南澤西亞裔同盟對社區的貢獻。

獲獎學生都表示，未來將繼續關心社區建設。

亞裔 費城 新澤西

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