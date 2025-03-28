新州醫療支出全美第7高 每人約8000元 主要用來治療二型糖尿病

新州居民的醫療支出，高居全美第七。(pexels)

華盛頓大學(Washington University)衛生指標與評估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation)調查發現，新澤西州居民醫療費 支出位居全美第七高，主要用來治療二型糖尿病、臀部、膝蓋和背部損傷以及牙科護理。

根據研究，新州 居民2019年醫療費為756億元，高於其他42州，每人約支出8000 元。

新州21郡中，莫里斯(Morris)和海洋郡(Ocean)醫療費最高，哈德遜(Hudson County)郡居民支出最低。

研究作者、副教授迪爾曼(Joe Dieleman)說，這份調查分析全美2019年數十億份保險索賠。除了價格，另有許多因素影響醫療費，包括患者年齡、慢性病盛行率以及是否早期發現，最主要因素是患者醫療險使用率、醫生等治療提供者的距離和可用性。

海洋郡醫療花費屬一屬二，可能因為有許多老人居住；而莫里斯郡是新州最富裕健康的郡之一，居民常用醫療保險 。

哈德遜郡居民醫療費最低，可能因為有全州最年輕的人口，2022年人口普查數據稱，居民平均36歲，但另一研究顯示，初級保健醫生嚴重短缺，遠少新州平均數量。

哈德遜郡居民每人平均醫療費約6100元，海洋、莫里斯郡則接近1萬1000元。

迪爾曼說，同一州不同郡存在如此大差距，可能表明沒有足夠醫療服務；另可解釋為，有些人獲得的服務超過需要，有些人沒有獲得足夠服務。

新州居民醫療費主要用來治療二型糖尿病(Type 2 diabetes)，約花費45億元；另35億元用於治療肌肉骨骼疾病和骨質疏鬆症，是新州居民第二、第三大常見疾病。

研究得到結論，人們如果有更好的保險，就可定期檢查、減少高額支出的緊急護理需求。

羅格斯大學(Rutgers University)衛生服務研究中心(Center for Health Services Research)主任克里斯托(Stephen Crystal)說，這項研究顯示醫療保健系統的弱點。

新州與康州並列為全美家庭醫生密度最低的州，每10萬人僅約17名家庭醫生。而且，除非患者患有糖尿病，否則用於透過調節血糖水平和食慾來治療二型糖尿病和肥胖症的藥物，例如Ozempic等都普遍未納入保險範圍。