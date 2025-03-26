我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

旅紐澤西榮光聯誼會聚餐發言踴躍 盼台海和平

記者孫影真／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
40餘位新州榮僑出席春季餐敘。（記者孫影真／攝影）
40餘位新州榮僑出席春季餐敘。（記者孫影真／攝影）

中華民國旅紐澤西榮光聯誼會日前在新州愛迪生市金喜餐廳舉行2025年春節聚餐，席間40餘名與會者互動熱絡，大家互享健身之道，討論台灣現況與國安問題，發言踴躍。

會長張淵源表示，退輔會派任駐美國代表處退伍軍人事務組組長劉開元、駐紐約臺北經濟文化辦事處組長許益源、與紐約華僑文教服務中心主任陳永豐均因另有公務無法出席，特委託向大家致意。張淵源特別感謝中華民國退輔會多年來的支持與對海外榮光聯誼會會員的照顧。

當天出席者熱烈討論了國安議題，理事胡榮根指出，紐澤西榮光會傳達政府對退役軍人及家屬的關懷及幫助，此次聚會適逢台灣多事之秋，大家都不希望有戰爭。

在座最年長者為94歲的張先生說，每天正常作息，晚上8時就寢，凌晨3時起床運動，讓他至今行走自如，他每天幾乎都走超過1萬步，也讓在場者敬佩；另一名90歲的耆老說，雖然走路要柱拐杖，但是身體健朗、沒有病痛，可能要歸功當年軍事訓練。

旅紐澤西榮光會目前有會員150多人，年齡從30到90多歲，每年舉辦春節聚餐、10月協辧新州慶祝國慶的升旗典禮及雙十節活動、11月慶祝榮民節的餐會，為新州榮民間築起溝通橋樑。

榮光會餐會中，大家互動熱烈。（記者孫影真／攝影）
榮光會餐會中，大家互動熱烈。（記者孫影真／攝影）

新州 中華民國 春節

上一則

費城安良工商會蛇年春節聯歡宴會 彰顯華社團結

下一則

「臨時決鬥」導演麥啟光：不要害怕走出舒適圈

延伸閱讀

金賽綸老公秀證書 爆2人在新州結婚 沒有懷孕墮胎

金賽綸老公秀證書 爆2人在新州結婚 沒有懷孕墮胎
新州1學區財務困難 律師卻獲高額報酬

新州1學區財務困難 律師卻獲高額報酬
孫中山逝世100年 紐約中華公所獻花緬懷

孫中山逝世100年 紐約中華公所獻花緬懷
大紐約客家會27周年 推數位、年輕化

大紐約客家會27周年 推數位、年輕化

熱門新聞

新澤西州海岸防衛隊員坎特吉亞科摩在新州海邊遛狗，無意間發現11瓶近百年禁酒令時代的威士忌酒。(坎特吉亞科摩storyful帳號截圖)

新州男海邊遛狗 意外發現11瓶百年威士忌

2025-03-19 02:05
喬治城大學研究員巴達爾·汗·蘇里。(喬治城大學官網)

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

2025-03-20 09:15
包括兩名台籍的七嫌，被控「拉高出貨」炒作華夏博雅股票，讓投資人損失慘重。(pexels)

拉高股價拋售獲利逾2億 華人涉投資詐騙被控罪

2025-03-24 11:08
麻州韓裔女子李含在大波士頓地區和華府郊區公寓大樓內經營高檔應召站，其中一處據點位於麻州沃特敦公寓大樓。(美聯)

經營高檔應召站4年賺500萬 麻州亞裔女判關4年

2025-03-20 09:12
馬大有2000多位中國留學生、訪問學者。(馬大臉書)

提供中國學生學者信息加劇迫害 馬大連署籲校長抵制

2025-03-24 10:15
歐洛茲科的兒子伊多爾度(Eduardo Orozco)，在父親被捕後曾追著探員要求出示逮捕令，但探員最終離開。(伊多爾度拍攝影片截圖)

21移民1公民遭川普政府非法逮捕 律師要求釋放

2025-03-18 11:12

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查