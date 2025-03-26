旅紐澤西榮光聯誼會聚餐發言踴躍 盼台海和平

40餘位新州榮僑出席春季餐敘。（記者孫影真／攝影）

中華民國 旅紐澤西榮光聯誼會日前在新州 愛迪生市金喜餐廳舉行2025年春節 聚餐，席間40餘名與會者互動熱絡，大家互享健身之道，討論台灣現況與國安問題，發言踴躍。

會長張淵源表示，退輔會派任駐美國代表處退伍軍人事務組組長劉開元、駐紐約臺北經濟文化辦事處組長許益源、與紐約華僑文教服務中心主任陳永豐均因另有公務無法出席，特委託向大家致意。張淵源特別感謝中華民國退輔會多年來的支持與對海外榮光聯誼會會員的照顧。

當天出席者熱烈討論了國安議題，理事胡榮根指出，紐澤西榮光會傳達政府對退役軍人及家屬的關懷及幫助，此次聚會適逢台灣多事之秋，大家都不希望有戰爭。

在座最年長者為94歲的張先生說，每天正常作息，晚上8時就寢，凌晨3時起床運動，讓他至今行走自如，他每天幾乎都走超過1萬步，也讓在場者敬佩；另一名90歲的耆老說，雖然走路要柱拐杖，但是身體健朗、沒有病痛，可能要歸功當年軍事訓練。