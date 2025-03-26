我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

第23屆美中醫藥協會-大費城分會（SAPA-GP）年會圓滿落幕

費城訊／圖文：彭林
聽新聞
test
0:00 /0:00
SAPA-GP年會與會人士合影
SAPA-GP年會與會人士合影

3月15日，美中醫藥協會-大費城分會（SAPA-GP）在費城西北部福吉谷喜來登酒店，成功舉辦主題為“生物醫藥新進展”的第23屆年會。500余名生命科學家、制藥專家、企業高管及展商參會。

本次年會的精彩內容為，58位工業與學術界嘉賓在六個分會場及三場研討會分享前沿話題，包括下一代藥物發現、創新臨床開發、人工智能與數據科學在制藥中的應用、新公司全球商業戰略、職業發展及企業專題展示。Jazz Pharmaceuticals研發負責人、首席醫學官Robert Lannone博士發表主題演講。

大會提供豐富交流機會與特別活動，包括互動午餐、招待會及合作研討，鼓勵與會者建立聯繫。在主會議前一天，主辦方舉辦「大語言模型與生成式人工智能」研討會，並在晚餐時段舉行高層峰會招待會，促進戰略討論，推動未來合作。同日，還首次舉辦高中生商業創意大賽，激發青少年熱情，吸引眾多高質量提案。

本次會議一大亮點是首次舉辦科學海報展示，來自本地大學和企業的研究成果吸引眾多關注。大會還為SAPA-GP李松專項獎學金22名獲獎者頒獎。

年會完成了SAPA-GP領導班子換屆，Spark Therapeutics工藝開發總監王璐博士任新主席，Merck藥物研發副總監張鑫軍博士為候任主席。Vivace Therapeutics臨床高級總監、卸任會長李玉峰博士向優秀志願者頒獎，以表彰他們的傑出貢獻。王璐博士表示：「我為志願者們感到無比自豪，他們營造了啓發性環境，促進創新思想交流和有意義的聯繫。」

SAPA-GP每年的年會，是制藥界專家與創新者的交流平台，凸顯其在大費城地區推動產業發展、促進科技合作、積極回饋社會的堅定承諾及持續影響力。

費城 人工智能

上一則

聯邦縮編 華府待售屋續增 馬州經濟衰退危機高

下一則

費城安良工商會蛇年春節聯歡宴會 彰顯華社團結

熱門新聞

新澤西州海岸防衛隊員坎特吉亞科摩在新州海邊遛狗，無意間發現11瓶近百年禁酒令時代的威士忌酒。(坎特吉亞科摩storyful帳號截圖)

新州男海邊遛狗 意外發現11瓶百年威士忌

2025-03-19 02:05
喬治城大學研究員巴達爾·汗·蘇里。(喬治城大學官網)

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

2025-03-20 09:15
包括兩名台籍的七嫌，被控「拉高出貨」炒作華夏博雅股票，讓投資人損失慘重。(pexels)

拉高股價拋售獲利逾2億 華人涉投資詐騙被控罪

2025-03-24 11:08
麻州韓裔女子李含在大波士頓地區和華府郊區公寓大樓內經營高檔應召站，其中一處據點位於麻州沃特敦公寓大樓。(美聯)

經營高檔應召站4年賺500萬 麻州亞裔女判關4年

2025-03-20 09:12
馬大有2000多位中國留學生、訪問學者。(馬大臉書)

提供中國學生學者信息加劇迫害 馬大連署籲校長抵制

2025-03-24 10:15
歐洛茲科的兒子伊多爾度(Eduardo Orozco)，在父親被捕後曾追著探員要求出示逮捕令，但探員最終離開。(伊多爾度拍攝影片截圖)

21移民1公民遭川普政府非法逮捕 律師要求釋放

2025-03-18 11:12

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查