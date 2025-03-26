第23屆美中醫藥協會-大費城分會（SAPA-GP）年會圓滿落幕

SAPA-GP年會與會人士合影

3月15日，美中醫藥協會-大費城 分會（SAPA-GP）在費城西北部福吉谷喜來登酒店，成功舉辦主題為“生物醫藥新進展”的第23屆年會。500余名生命科學家、制藥專家、企業高管及展商參會。

本次年會的精彩內容為，58位工業與學術界嘉賓在六個分會場及三場研討會分享前沿話題，包括下一代藥物發現、創新臨床開發、人工智能 與數據科學在制藥中的應用、新公司全球商業戰略、職業發展及企業專題展示。Jazz Pharmaceuticals研發負責人、首席醫學官Robert Lannone博士發表主題演講。

大會提供豐富交流機會與特別活動，包括互動午餐、招待會及合作研討，鼓勵與會者建立聯繫。在主會議前一天，主辦方舉辦「大語言模型與生成式人工智能」研討會，並在晚餐時段舉行高層峰會招待會，促進戰略討論，推動未來合作。同日，還首次舉辦高中生商業創意大賽，激發青少年熱情，吸引眾多高質量提案。

本次會議一大亮點是首次舉辦科學海報展示，來自本地大學和企業的研究成果吸引眾多關注。大會還為SAPA-GP李松專項獎學金22名獲獎者頒獎。

年會完成了SAPA-GP領導班子換屆，Spark Therapeutics工藝開發總監王璐博士任新主席，Merck藥物研發副總監張鑫軍博士為候任主席。Vivace Therapeutics臨床高級總監、卸任會長李玉峰博士向優秀志願者頒獎，以表彰他們的傑出貢獻。王璐博士表示：「我為志願者們感到無比自豪，他們營造了啓發性環境，促進創新思想交流和有意義的聯繫。」

SAPA-GP每年的年會，是制藥界專家與創新者的交流平台，凸顯其在大費城地區推動產業發展、促進科技合作、積極回饋社會的堅定承諾及持續影響力。