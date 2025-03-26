大費城東北同鄉會2025年春宴暨換屆儀式隆重舉辦

新任會長朱宏（右5）與卸任會長劉啟民（右4）進行印鑒交接儀式。

3月16日，300多位社團僑領、大費城 東北同鄉會鄉親，以及紐約朝鮮族同胞會、紐約朝鮮族服務中心、紐約朝鮮族商會及高爾夫協會等紐約來賓，以及中國駐紐約總領館領事向裕韜、王隆浩等嘉賓齊聚一堂，共同見證了大費城東北同鄉會2025年春宴暨換屆儀式。這場盛會不僅是一次鄉情的凝聚，更是一次華人 社區團結與奮進的展示。

活動由侯淑萍、劉博、孟紅三位司儀主持，現場氣氛莊重而熱烈。在莊嚴的中美國歌聲中，全體來賓肅立行注目禮，儀式正式拉開帷幕。卸任會長劉啓民首先致辭，回顧了過去兩年同鄉會的各項工作，並對未來的發展提出了殷切期望。隨後，在嘉賓們的見證下，劉啓民與新任會長朱宏完成了交接儀式。朱宏在致辭中表達了對前任領導班子的衷心感謝，並承諾將與新一屆領導班子一道，秉承同鄉會的創會宗旨，不忘初心，砥礪前行，團結鄉親，鄰里互助，將同鄉會的會務推向新的高度。

榮譽會長仲毅在致辭中深情回顧了同鄉會的發展歷程，並對未來的工作寄予厚望。向裕韜在致辭中高度肯定了東北同鄉會多年來為鄉親服務、促進華人社區和諧發展所做出的卓越貢獻。賓州 州長亞太裔事務委員會主席陳威也發表了熱情洋溢的講話，並現場頒發了賓州州長的賀函，表達了對同鄉會的支持與鼓勵。

賓州華人僑團聯盟執行主席陳展遠、協勝公會元老陳姿、紐約朝鮮族同胞會會長鄭聖國等嘉賓也分別致辭，對同鄉會的工作給予了高度評價，並祝願同鄉會在新一屆領導班子的帶領下再創輝煌。

最後，理事長樸英愛致答謝詞，向所有支持同鄉會的嘉賓和鄉親表達了誠摯的感謝，並接受了兄都單位的感謝狀。活動在同鄉會會歌的悠揚旋律中進入高潮，全體領導與鄉親們共同唱響會歌，展現了同鄉會的團結與愛心。

文藝表演和抽獎環節更是將活動推向了新的高潮。精彩的歌舞表演、幽默的互動環節以及激動人心的抽獎活動，讓現場氣氛熱烈非凡，歡聲笑語不斷。活動在溫馨與喜悅中圓滿落幕，為所有參與者留下了難忘的回憶。嘉賓們在充滿溫情與活力的現場，感受東北同鄉會的團結與奮進，見證華人社區的蓬勃發展與美好未來。