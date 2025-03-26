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費城安良工商會蛇年春節聯歡宴會 彰顯華社團結

費城訊／圖文：彭林
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陳威代頒發賓州州長賀函。左1為會長麥健永，右1為會長徐福群，右2為美國安良工商會總理陳啟靈。
陳威代頒發賓州州長賀函。左1為會長麥健永，右1為會長徐福群，右2為美國安良工商會總理陳啟靈。

瑞蛇迎春，好運連連。3月23日晚，具有悠久歷史與深遠影響力的費城安良工商會，假金鼎海鮮酒家舉辦蛇年春節聯歡會。中國駐紐約總領館領事向裕韜、王程，美國安良工商會總理陳啟靈、元老鄧錦源，紐約安良總會會長梁沛霖、曾志昂帶領的祝賀團，來自大西洋城、費城華埠僑領、各界中西嘉賓400多人歡聚一堂，共慶乙巳蛇年，場面熱鬧歡欣，洋溢著節日的喜慶與安良精神的光輝。

在奏響中美兩國國歌後，宴會在響亮的鳴炮聲中拉開帷幕。會長麥健永致歡迎辭，他表示，一元復始，萬象更新，在此良辰吉日舉行春宴，各位來賓的到來是對安良極大的支持與鼓舞。安良會員始終堅持愛國愛鄉，堅決支持一個中國原則，未來會繼續安定團結，和諧社區，共創美好明天。

領事向裕韜表示，安良工商會作為美國歷史最悠久的華人社團之一，秉持忠義團結、服務僑胞的創會宗旨，歷經風雨132年，在美國各地深植人心。費城安良工商會是會員們溫暖的港灣，長期發揚奉獻精神，為祖國的繁榮富強做出了積極貢獻。安良多年來和紐約總領館保持良好密切的聯系，積極促進中美友好關係，弘揚中華文化，促進中美兩國人民友好往來。希望繼續團結協作，同時，他代表總領館向僑胞們拜晚年，並送上了真摯的新春祝福。

紐約安良總會會長梁沛霖、協勝公會元老陳姿、中華公所董事長張善星、費城洪門致公堂專員許錦坤、賓州州長亞裔委員會主席陳威、大費城僑學界秘書長黃偉星紛紛登台，向安良送上了美好的節日祝福，肯定了安良為本地及全美華人社區之凝聚與發展，作出了不可抹滅的貢獻，堪稱華社中堅。陳威並向安良代頒發了賓州州長賀函。

會長徐福群致答謝辭，他表示蛇年代表著智慧、灵巧和魅力，也象征着运气和成功的到来。安良將繼續秉持服務僑胞的心，團結各僑團，為華埠穩定、繁榮貢獻力量。

與此同時，費城安良工商會做喜事不忘公益，向東北區基督教會捐贈贊助基金。娛樂節目中，安良、協勝、洪門三堂僑領合唱《友誼之光》，一首首耳熟能詳的歌曲《我的中國心》《我是中國人》接連響起，嘉賓們踴躍獻唱，欲罷不能，會場內歡聲笑語，其樂融融。

安良四科職員及評議員向嘉賓敬酒。
安良四科職員及評議員向嘉賓敬酒。

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