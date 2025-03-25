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新澤西校際扯鈴比賽​ 四校16生參加

記者孫影真／新州報導
多位學生表演躺地迴輪，動作炫酷。（主辦單位提供）
多位學生表演躺地迴輪，動作炫酷。（主辦單位提供）

新澤西中文學校協會校際扯鈴比賽日前在維德孟華中文學校舉行，維德孟華、普林斯頓、梅山、北新四校16學生分四組參賽，比賽結果維德孟華戴溏恩、普林斯頓吳奕臻、吳奕潔分獲高、中、低年級冠軍，維德孟華戴溏恩、何在洋斬獲雙人組冠軍。

駐紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、僑務諮詢委員戴松昌、FASCA 諮詢導師楊文箎等應邀出席觀賽。王鈺淇提到，這是她第一次出席校際扯鈴比賽，感覺學生各有特色，個人組融入自選曲，並配合成熟的技巧及美感表現，雙人賽則以與彼此的搭配與美感為主，鼓勵學生多多參賽，更上層樓。會長李珠瑛表示，扯鈴一向極受歡迎，其目的在促進學校交流，提升孩子協調性、專注力和團隊合作精神，也讓學生更了解並熱愛傳統文化並進一步予以弘揚。

比賽邀請全美扯鈴協會(USA Diabolo Association)嚴康安(Andrew Sun-Yan)以及扯鈴界好手Kevin Lam、Michael Li、Jerry Han、Archie Ramlogan等擔任評審。嚴康安表示，今年樂見不少新面孔，中校協會每年舉辦扯鈴比賽為學生提供表演平台，激發練習並提高技術水平。

比賽歷時三小時，不少參賽者嘗試了高難動作，包括炫酷的躺地迴輪，以及需要練習數月的雙鈴腳繞等技術；連續數年奪冠的戴溏恩，今年跟何在洋首次搭檔，果然不負眾望，擄獲雙人組冠軍；而何在洋、黃唯凡、與施柏丞三人今年首次升級比賽，挺進三甲，表現出色。

賽後隨即舉行頒獎典禮，各組二、三名依次為：個人組低年級第二名洪浩緯；中年級第二名林仁實、第三名何在洋；高年級第二名黃唯凡、第三名施柏丞。雙人組第二名施柏丞、黃唯凡，第三名吳奕臻、吳奕潔。

新澤西中文學校協會校際扯鈴比賽，四校16學生分四組參賽。（主辦單位提供）
新澤西中文學校協會校際扯鈴比賽，四校16學生分四組參賽。（主辦單位提供）
王鈺淇（左）頒獎，鼓勵學生多多參賽，更上層樓。（主辦單位提供）
王鈺淇（左）頒獎，鼓勵學生多多參賽，更上層樓。（主辦單位提供）
雙鈴腳繞技術，需要數月的練習。（主辦單位提供）
雙鈴腳繞技術，需要數月的練習。（主辦單位提供）
戴溏恩和何在洋首次搭檔，一大一小，配合精彩，不負眾望，擄獲雙人組冠軍。（主辦單位...
戴溏恩和何在洋首次搭檔，一大一小，配合精彩，不負眾望，擄獲雙人組冠軍。（主辦單位提供）
獲獎學生。（主辦單位提供）
獲獎學生。（主辦單位提供）

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