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新澤西普林第5屆鬧元宵 14種精彩 1場盛宴

新澤西訊
Montgomery的市長Singh 發言
Montgomery的市長Singh 發言

日前，WULA學院攜手World Wise Learning Academy非營利組織、普蘭華夏中文學，並聯合贊助商Wanglei國際擊劍俱樂部、Championship Martial Arts, New York Ivy Captial, Lii Beauty Salon及周邊14所社區文藝團體，在Quakerbridge Mall成功舉辦了第五屆元宵節慶祝活動。元宵節是中國傳統節日，象徵著農農歷新年首個圓月之夜，寓意團圓與美好。本次活動從下午1點持續至4點，涵蓋了豐富的文藝表演、趣味互動遊戲和驚喜禮品贈送，吸引了眾多社區居民熱情參與。

慶典在紫竹樂團悠揚的中國民族器樂演奏中拉開帷幕，緊接著，蒙哥馬利華夏中文學校的學生帶來了氣勢磅礡的舞龍表演，贏得了陣陣掌聲。隨後，Plainsboro和Montgomery的市長親臨現場致辭，表達了對活動的支持，並強調文化交流對於促進社區融合和多元文化共榮的重要性。

整場活動高潮迭起，傳統中國歌舞、武術表演輪番上演，展現了中華文化的多樣魅力。其中，最吸引眼球的亮點之一是傳統服飾走秀，模特們身著各式華美中式服裝，在舞臺上展現東方韻味，為觀眾帶來了一場視覺盛宴。而新石器時代樂團的激情演出，將多首經典華語流行歌曲串燒演繹，現場觀眾沈浸其中，氣氛熱烈非凡。

除了觀賞精彩表演，現場還特別設置了多個傳統文化體驗區，觀眾可親手製作燈籠、書寫中國書法、DIY剪紙花環等，沈浸式感受中華文化的獨特魅力。

本次元宵節慶典圓滿成功，吸引了數百位社區成員共同參與，在熱鬧歡樂的氛圍中感受中國傳統文化的博大精深。豐富多彩的活動不僅帶來了節日的喜悅，更在交流與互動中加深了不同文化之間的理解，讓中華文化在海外煥發出新的活力。

Plainsboro的市長Yates 發言
Plainsboro的市長Yates 發言

元宵節

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