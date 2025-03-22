世界孫中山基金會紀念孫中山先生逝世100週年纪念大會 緬懷歷史 展望未來

世界孫中山基金會成員合影。前排右4、5為會長彭偉權伉儷，右3為理事長關永發。

3 月 15 日，世界孫中山基金會（下簡稱基金會）在費城 東方明珠大酒樓舉辦紀念孫中山先生逝世100週年紀念大會。中國駐紐約總領事館領事向裕韜、王程，與來自華埠 的各界精英、社團僑領、企業家，費城市政府官員、警局人員400多人齊聚一堂。眾人回顧了孫中山先生在中華民族歷史上的重要貢獻，深刻緬懷孫先生為人民解放、人民自由所做出的不朽努力。王玉明律師、李柏安主持了紀念大會。

當天東方明珠內展出約20多幅有關孫中山先生生平、相關重要歷史事件的珍貴照片，以圖文並茂的方式闡述孫先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的歷史功勳，並展示孫中山與海外華僑密不可分的關係。大會伊始，眾人觀覽了孫中山的生平事蹟幻燈片，以孫中山一生的重要節點、轉捩點為索引，串聯重大歷史事件和社會變革，展示孫中山振興中華的偉大理想和宏偉目標，以及孫先生團結海外華僑華人 ，共同為拯救中華民族作出的偉大貢獻。

會長彭偉權首先致辭，他表示，基金會成立20多年來，秉承孫中山先生發揚中華民族傳統美德的愛國精神，支持教育事業，傳播中華傳統文化，支援家鄉建設，扶貧敬老，盡心盡力不落後人。值此紀念大會，冀望進一步團結和諧，繁榮社區，期盼團結全世界華人，增強龍的傳人的凝聚力，為中華民族偉大復興作出更大貢獻。

理事長關永發表示，在緬懷孫先生逝世100週年的日子裡，我們追憶近代100多年來，孫先生創立的民族、民權、民生三民主義，理論與務實兼備，只要實踐孫先生的治國理念，必可國富民強，與世界列強並駕齊驅。

領事向裕韜致詞表示，孫中山先生是中國民主革命的偉大先驅，其領導的辛亥革命，拉開了民族獨立及人民解放的序幕。百年辛亥的精神，凝聚和激發了海峽兩岸廣大民眾的赤誠之心。撫今追昔，孫先生振興中華的深切夙願和先驅們對中華民族發展的美好憧憬，激勵著後來者緬懷歷史，展望未來。近代中國的深刻社會變革，是中國人民偉大而艱辛的探索，是用熱血書寫的壯麗歷史篇章。冀望海外華僑推動構建人類命運共同體，為維護世界和平作出努力與貢獻。

賓州 州長亞裔 委員會主席陳威帶來了賓州州長賀函。費城市府財務總監Christy Brady、美國全國華人委員會主席薛海培、賓州華人僑團聯盟執行主席陳展遠、大費城僑學界秘書長黃偉星、中華公所董事長徐福群、協勝公會元老陳姿、聯盟秘書長張子愛、費城25員警分局局長Steven Wheeler分別致辭，表示孫先生是革命先驅、先行者，費城是美國獨立宣言的簽署地，孫中山的「三民主義」精神與美國建國精神相似。費城僑團應時刻秉持孫先生的精神，以費城華人社區為橋梁，增進與當地各領域交流，時刻為僑胞服務，為中華民族爭光。作為炎黃子孫，應不分政治理念和宗教信仰，海內外全體中華兒女緊密地團結起來，攜手向著中華民族偉大復興的目標奮勇前進，共創美好未來。

與此同時，基金會不忘公益，向費城遇害警官Jaime Roman的家屬捐贈了善款。嘉賓們合影留念，會場內充滿著祥和團結的美好氣氛。