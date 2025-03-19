新州男海邊遛狗 意外發現11瓶百年威士忌

新澤西州海岸防衛隊員坎特吉亞科摩在新州海邊遛狗，無意間發現11瓶近百年禁酒令時代的威士忌酒。(坎特吉亞科摩storyful帳號截圖)

新澤西州 海岸防衛隊員坎特吉亞科摩(Austin Contegiacomo)上月在新澤西州海邊遛狗，無意間發現11瓶近百年禁酒令時代的威士忌酒；但那批陳釀為何埋在沙灘依然是個謎。

「新澤西先進媒體」(NJ Advance Media)報導，坎特吉亞科摩任職海岸防衛隊，剛結束24時的值勤，帶著自己的牧羊貴賓狗柯達(Koda)在海邊玩拋擲取物，突然之間狗兒的注意力被別的東西吸引，跑去那批酒埋藏的地方。

坎特吉亞科摩發現這批神秘酒瓶平躺著，半埋在砂子裡，地點剛好在馬蓋特碼頭(Margate Pier)以南。每個瓶子裡依然裝滿金色液體，玻璃瓶身壓印有「林肯酒莊」(Lincoln Inn)的浮凸字體。當時他正與朋友通話，自己一開始以為那是垃圾，只是檢查過幾瓶之後，就了解到這批酒非比尋常。

電話那一端的朋友替他快速查了一下谷歌 搜尋引擎，得知林肯酒莊是加拿大 蒸餾酒廠，禁酒令時代販賣私酒到大西洋岸，但在1970年代關閉。

坎特吉亞科摩表示，浮凸字體指出這些威士忌裝瓶於1928年，距今將近100年，可回溯到禁酒令時代。

坎特吉亞科摩發現這批酒之後，把酒瓶拍照，貼上社媒Reddit，請教這批酒是什麼、有什麼來歷，接著傳播開來。一位「男士雜誌」(Men’s Journal)烈酒記者率先接觸他。

只是這11瓶威士忌酒為何會擱置在沙灘依然成謎。坎特吉亞科摩猜想，可能是疏浚海岸時，機器把酒由海岸吸下來，沉澱在沙灘裡頭，現場還有很多其他雜物如貝殼等。

坎特吉亞科摩表示，自己留了一瓶，其他的則送給朋友、家人及同事。他發現幾瓶酒澄澈等級不同，自己那一瓶可不想打開，也不認為有人真想喝喝看那些酒，畢竟瓶身浮凸字體指出年代之久為1928年，假如喝光了，意義就有所損失。