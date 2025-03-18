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費城幼兒麻疹疫苗接種率 低於社區免疫門檻

記者張聲肇／綜合報導

費城地區幼兒園學生麻疹疫苗接種率自新冠病疫流行後就不斷下降，如今降到低於「群體」或「社區免疫」的95%門檻。

醫學專家說，疫苗接種率須達95%以上，才能有效防範流行病毒擴散。賓州公衛廳說，費城和巴克斯、契斯特、達拉瓦郡幼稚園兒童的麻疹疫苗接種率2023-24學年度開始時，都跌到95%以下。

蒙哥馬利郡幼稚園學童接種完兩劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)的比率有95.2%。

羅格大學都市及全球公衛學系系主任侃陀(Leslie Kantor)說，「這是一場完美風暴。新冠疫情初期，大家都怕到醫院診所，接著大家對疫苗遲疑度提高，加上假資訊風行。」

德州爆發麻疹疫情，甚至有人病亡，新澤西州也出現麻疹的確診案例，讓民眾突然體會到「群體免疫」的重要。去年賓州有九人感染麻疹，七人住院。費城兒童醫院日前確認一名到院急診的病患感染麻疹。

疾防中心建議嬰孩12-15月大時，打第一季麻疹三合一疫苗，4-6歲打第二劑。若要出國旅行，最好滿半歲就打。嬰兒感染麻疹，較易轉為重症甚至死亡。

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