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新州平均地稅全國最高 首破萬元 2鎮卻低於2000元

編譯周芳苑／綜合報導
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塞克斯郡(Sussex County)的沃爾帕克鎮(Walpack Township)地稅平均每戶1156元，名列新州地稅最低城鎮。(沃爾帕克歷史學會臉書截圖)
塞克斯郡(Sussex County)的沃爾帕克鎮(Walpack Township)地稅平均每戶1156元，名列新州地稅最低城鎮。(沃爾帕克歷史學會臉書截圖)

新澤西州社區事務部(Department of Community Affairs, DCA) 最新數據顯示，新州去年整體平均地產稅創新高，首次突破1萬元，但仍有多達31個城鎮地稅不到5000元。

其中伯根郡(Bergen Count)的泰特伯勒(Teterboro)、 塞克斯郡(Sussex County)的沃爾帕克鎮(Walpack Township)地稅更低於2000元。在此同時，也有多達29個城鎮地稅高於1萬8000元。

多數地產稅偏低的城鎮位於新州南半部，其中8城鎮於坎伯蘭郡(Cumberland County)；不過，地產稅最低的兩個城鎮卻位於新州北部。

塞克斯郡的沃爾帕克鎮地產稅最低，平均每戶只要1156元。聯邦政府數十年前買下該城鎮絕大部分土地用來建造水壩，結果大壩未依計畫建造，但該城鎮規模再也無法恢復。

位於伯根郡的泰特伯勒地稅為新州第二低，也有異乎一般城鎮的條件；該城鎮人口不到100人，大部份土地被機場占據。2024年平均地稅僅為1936元。

31個低地稅城鎮中，2024年地稅介於4000元到5000元的有19個城鎮、3000元到3999元的有5個城鎮，2000元到2999元的有5個城鎮、1000元到1999元的有2個城鎮。

新州2024年地產稅排行榜最低的城鎮除了前述2個不到2000元的兩鎮外，其他地稅最低5城鎮依序是(由低至高)卡姆登郡(Camden City)的卡姆登城、開普梅郡(Cape May County)的Woodbine Borough、塞勒姆郡(Salem County)的Lower Alloways Creek Township、坎伯蘭郡(Cumberland County)的商業城(Commercial Township)以及卡姆登郡的Audubon Park Borough。

相對的，有些城鎮地產稅異常高，甚至是新州平均值的二到三倍。其中有18個城鎮平均地稅超過 2萬元。卡姆登郡的塔維斯托克自治市(Tavistock Borough)遙遙領先高達3萬7908元，是新州唯一超過3萬5000元的城鎮。

18個高地稅城鎮中，多達10 個位於伯根郡或艾塞克斯郡(Essex County)。

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