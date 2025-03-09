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全美首例 賓州SEPTA公車駕駛座設「防彈玻璃」

編譯周芳苑／綜合報導
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Custom Glass Solutions專門製造汽車防彈玻璃。(Custom Glass Solutions )
Custom Glass Solutions專門製造汽車防彈玻璃。(Custom Glass Solutions )

賓州東南捷運局(SEPTA) 為因應公車司機遇襲事件激增，委託廠商Custom Glass Solutions製造駕駛座防彈玻璃，並已通過測試，預計今年春季在八輛公車上安裝，這也是是全美捷運單位為公車駕駛設防彈玻璃的首例。

在碰撞測試中，假人蒂姆 (Tim) 被16顆子彈擊中卻毫髮無損，煙霧散去後，一顆扁平的.45口徑子彈懸在他肩膀上。

Custom Glass Solutions 過去15個月與交通運輸機構工程師、代表司機的運輸工人工會地方分會234合作，開發加固駕駛艙的雛型，旨在保護SEPTA公車司機。

全美各地包括多位公車司機在內的數十名交通工會官員齊聚觀看實彈測試及技術展示；Custom Glass Solutions 公司產品管理總監比奇(Chad Beach)說，這是極端情況下的測試，非專業人員隨機攻擊，不可能如此準確發射這麼強大的火力。

特警部隊稍早使用不同火力的槍對防彈玻璃進行爆破，.357子彈在玻璃背面留下輕微凸起，就像一個大蚊子叮咬的痕跡。

15年來，全美憤怒乘客攻擊駕駛的事件不斷增加。有29年經驗的休士頓公車司機米諾(Fidel Minor)說，碰到襲擊時，只能獨自等待警察到來，有時甚至受擊大失血後警察才到。

米諾和其他人都驚嘆於這種蜘蛛網狀玻璃的強度，玻璃可彎曲、阻止或擾亂子彈的路徑，並防止玻璃碎片飛濺。

2023年10月下旬，SEPTA司機格里賓(Bernard N. Gribbin)在費城駕駛早間路線時被槍殺，對SEPTA及其第一線工作人員來說，尋求安全保障更加緊迫。去年三月費城一周內發生四起槍擊事件，疫情期間，司機所受到的其他攻擊更激增。

SEPTA發言人布希(Andrew Busch)說，目前尚不清楚是否會擴大安裝，但SEPTA平均每年會購入120輛公車。

Custom Glass Solutions經理李奇(Tony Ricci)提醒， 如果駕駛在近距離被槍彈擊中則很難倖免於難。

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