聯邦2.5億元或取消 賓大擬減1/3博士生

受到聯邦經費可能大幅縮水影響，賓大擬減少錄取三分之一博士生。(賓大臉書)

賓州大學(University of Pennsylvania)為因應美國國立衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)取消2.5億元經費，計畫明年減少三分之一博士招生人數，賓大 此舉遭教職員批評。

賓大藝術與科學學院(School of Arts & Sciences) 22 名研究生主任寫信表態反對刪減博士招生人數的命令。

研究生主任聯名簽署一封信說，他們了解聯邦政府 最近對高等教育下達行政命令為大學管理層帶來巨大不確定性，但由於博士生參與大學部授課，大刪招生人數將拖累大學部課程和實驗室研究，當前研究生工作量也將大增、對研究生相互學習產生不利影響，有損賓大聲譽。

據賓大校園日報Daily Pennsylvanian報導，賓大醫學院Perelman School of Medicine也下令刪減35%博士招生人數；該校近年平均招收307名學生，2025年秋季班招生將減至201 名。

賓大日前針對建造1300萬元停車場一事召開董事會預算 和財務委員會會議，教職員工對刪減博士招生人數表抗議，靜坐高舉標語寫著「受託人要1300萬元的車庫，而我們要一所大學。」認為賓大在華府行政命令受法庭質疑之際就削減招生人數。

賓大美國大學教授協會(American Association of University Professors)主席奧夫納 (Amy Offner)說，賓大有很多方法因應聯邦資金削減，例如提高捐贈支出率、削減高薪管理人員和基金經理工資、籌資、甚至推遲建造造價1300萬元停車場。

賓大藝術與科學學院臨時院長卡爾伯格(Jeffrey Kallberg)在給教職員的信中說，聯邦資金減少將對學校財務狀況產生直接而廣泛影響，為節約成本，減少研究生招生人數是必要的。

賓大比較文學研究生主任兼美國大學教授協會執行委員會成員卡贊吉安(David Kazanjian)稱，31位主任中有22位在信上簽名，有些已向新入學研究生發出非正式通知，賓大藝術與科學學院院長說，18 份非正式錄取通知須撤銷。

研究生主任在信中提到，他們被指派負責去溝通他們不同意的招生人數削減，院長卻保持沉默，要求院長與他們會面，探討其他因應措施。