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早艾利斯島19年 費城移民站1873年設立

編譯周芳苑／綜合報導
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費城53號碼頭(pier 53)的前身，就是「華盛頓大道移民站」。(費城旅遊局官網截圖)
費城53號碼頭(pier 53)的前身，就是「華盛頓大道移民站」。(費城旅遊局官網截圖)

紐約市自由女神像(Statue of Liberty)和艾利斯島(Ellis Island)以展臂歡迎移民追求自由名聞遐邇，事實上，在賓州費城，華盛頓大道移民站(Washington Avenue Immigration Station)也歡迎疲憊不堪、貧窮和渴望自由呼吸的擁擠人群，而且比艾利斯島早19年設立，總計百萬以上移民經此入境美國，費城的移民站歷史更悠久，知名度卻不如艾利斯島。

華盛頓大道移民站1873年至1915年使用，堪稱費城的艾利斯島。透過該站移民到美的人在船上擁擠居住好幾個月，最終抵達費城的拉扎雷托檢疫站(Lazaretto Quarantine Station)，通過檢疫的人沿德拉瓦河前往移民站。

如今，在靠近華盛頓大道美國海岸防衛隊站(U.S. Coast Guard Station)的地方設有有一塊紀念碑，就是為了紀念移民站。

獨立海港博物館(Independence Seaport Museum)營運長弗林(Mike Flynn)說，有些移民因不會說英語感到害怕，但許多人非常興奮，終於有機會實現美國夢。

美國國家公園管理局(National Park Service)統計，艾利斯島1892年到1954年使用62年間，共1200餘萬移民通過該據點登陸。另據天普大學(Temple University)已故城市檔案館館長米勒 (Fredric M. Miller) 論文，華盛頓大道移民站使用44年間，共100多萬來自歐洲的移民通過該站抵達費城，每年人數約7000人到5萬人。

弗林說，移民湧入幫助費城、賓州甚至整個美國發展工商業。

米勒稱，1970年代中，費城超過四分之一人口來自外國，愛爾蘭、德國、英國和蘇格蘭的人居多。

根據米勒，第一次大戰爆發前四年，費城是全美第三大移民港口，大戰爆發改變一切。1910至1914年間，抵達費城的移民為24萬8223人，接下來10年銳減至5萬6000人左右，華盛頓大道移民站1915年隨之關閉。實施移民限制配額更結束這個管道，蓬勃移民潮成回憶。

獨立海港博物館1995年搬遷至德拉瓦河畔時，曾推出華盛頓大道移民站主題展覽，重現歷史。

移民 費城 博物館

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