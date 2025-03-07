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以音樂銘刻歷史 用藝術呼喚和平 新澤西鄉音合唱圖將于4月13日紐約林肯中心唱響《黃河大合唱》

新澤西訊
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2025年，世界迎來反法西斯戰爭與中國抗日戰爭勝利80周年。為銘記這段用血與火鑄就的歷史，傳遞跨越時空的和平信念，新澤西鄉音合唱團與愛迪生愛樂樂團將攜手來自世界各地的華人合唱團、知名歌唱家及器樂演奏家，於4月13日星期天在音樂聖殿紐約林肯中心玫瑰音樂廳，以一場恢弘的《黃河頌歌》，向歷史致敬，為和平祈福。

1939年，詩人光未然與作曲家冼星海在抗戰烽火中創作的《黃河大合唱》，以黃河為意象，譜寫出中華民族不屈的脊樑與救亡圖存的呐喊。八十六年後，這部被譽為"民族史詩"的作品將再度響徹世界藝術殿堂。本次音樂會將完整呈現《黃河大合唱》八個樂章，著名歌唱家演唱《黃河頌》、《黃河怨》，預計二百多名歌者組成合唱隊伍，由交響樂團伴奏演唱黃河大合唱，當《黃河船夫曲》的號子聲與《保衛黃河》、《怒吼吧，黃河》的磅礴合唱在玫瑰音樂廳穹頂下交織，觀眾將穿越時空，感受那段盪氣迴腸的歷史脈搏。

音樂會將以別具深意的藝術對話拉開序幕——由美國作曲及指揮大師伯恩斯坦創作的《西區故事》交響組曲率先奏響。這部美國版的《羅密歐和朱麗葉》將以躍動的拉丁節奏與爵士和絃，隱喻戰爭傷痕與跨越隔閡的永恆命題。緊隨其後的獨唱、獨奏盛宴更彙聚了來自世界各地的八位頂尖歌唱家及中西器樂演奏家。

音樂會藝術總監、國家一級指揮張椿和表示："《黃河大合唱》作為中國音樂史上的瑰寶，展現了中華民族的堅韌精神。作品巧妙融合了合唱、獨唱、朗誦與交響樂等元素，運用西方複調與配器技法，融入船夫號子等民間元素，構建宏大的史詩敘事。此次演出不僅是對中華民族母親河深情的頌歌，也是對和平熱愛的表達，我為所有參與者感到無比自豪。"

我們誠摯地邀請歌友們來一起高歌黃河大合唱，熱烈歡迎各界人士、社團湧躍贊助和支持這次意義非凡的活動。同胞們，讓我們以實際行動來緬懷先烈，隆重紀念這場神聖戰爭勝利80周年，讓和平之聲從紐約傳向世界！音樂會聯繫人：樊大平(908-217-2480)；費城、大華府地區聯繫人：周婕(302-765-7351)；購票垂詢熱線：973-202-6852，票價$25起；聯繫電郵：[email protected]

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