新州旅美藝術家協會舉行《愛永在、迎新春》音樂聚會

蛇舞龍飛辭舊歲，鶯歌燕語迎祥年。新年伊始，蛇年將至，歌頌祝福，喜迎新春。2025新年1月8日，冬雪初霽，新州 旅美藝術家協會在旅美女高音歌唱家馮雪征的家中舉行了一場溫暖的《愛永在、迎新春》音樂聚會。本次聚會由馮雪征老師組織與曲格協助，旅美音樂家與愛好者齊聚一堂，共用音樂與藝術、友情祝福與感恩的盛宴。

這次新州藝術家聚會的主題是愛永在，迎新春。參加此次音樂聚會的嘉賓包括擔當本次音樂聚會伴奏的鋼琴演奏家范翠玉、旅美女高音歌唱家馮雪征、旅美男高音歌唱家陳永東、旅美男高音歌唱家費越、小提琴演奏家謝雙澤、音樂愛好者林勝天、張長春以及曲格。

演出曲目豐富多彩，令人陶醉。陳永東首先深情演唱了《北京頌歌》以及莫札特歌劇《唐璜》中的選段《我親愛的寶貝》，旋律優美，情感深沉。接著，馮雪征獨唱《我愛這土地》與《梧桐樹》，用她細膩且富有穿透力的嗓音，展現了對故土和自然的深情熱愛。隨後，費越獨唱了《我心愛的寶貝》與《Have Yourself A Merry Little Christmas》，他以醇厚且極富感染力的嗓音，深情演繹了這兩首經典曲目，情感真摯動人，令人陶醉。馮雪征與費越和陳永東合唱了著名的《飲酒歌》，二重唱、三重唱默契十足，精彩紛呈，氣氛歡快熱烈，堪稱完美。陳永東與馮雪征再次合唱了《愛永在》，歌唱愛的偉大，善的光輝，襯托主題，感人肺腑。范翠玉的精美鋼琴伴奏貫穿全場，如行雲流水，為天籟之音添色增輝，濃墨重彩，美不勝收，餘音繞梁！藝術家們在演唱了多首中外名曲之餘，暢敘友情，感悟人生，送上深深的節日祝福。在老師們的引領和感染下，音樂愛好者林勝天也演唱了經典曲目《平安夜》，讓人沉浸在冬日的靜謐與溫情之中。張長春朗誦了《唐詩裡的長安》，用極富磁性和激情的聲音和文字，將長安古都的歷史與詩意聲情並茂地娓娓道來。

新州旅美藝術家協會成立以來，從成立日人才濟濟歌舞同慶的精彩紛呈，到母親節 好戲連連中西合璧的傾情獻藝，都離不開著名慈善家、社會活動家、德高望重、一貫支持中華文化傳承的林潔輝會長顧問對旅美藝術家的鼎力支持和藝術合作的殷切期望，還有David 字正腔圓的演唱和慈眉善目的音容笑貌。緬懷感恩，嘉賓們紛紛表示要繼承林主席的愛心與精神，新年更凝聚，藝術更精彩，前景更輝煌，為社區文化事業和藝術傳承貢獻更多的力量。

大家在音樂的陪伴下，度過了一個溫暖難忘的冬日。相約2025，祝福平安吉祥，愛永在，多期待！中西合璧，齊心力，更精彩！