唯有慈悲 今生大願 因緣不可思議的創作之路

中美文化講壇於2月22日下午，邀請享譽國際的琉璃藝術家楊惠姍老師，於新州 佛光山為與會者帶來一場「無中生有」的心靈饗宴。當天，大殿座無虛席的觀眾專心傾聽老師講述從「做好事」而邂逅電影人生，到創立文化創意品牌——琉璃工房的歷程；再透過佛教啟迪，從《藥師經》中「身如琉璃，內外明徹」的智慧中汲取靈感，賦予每件作品深厚的文化精神與生命之光。

老師分享如何在一個個因緣的串連之下，帶著「無知」的力量，全心投入復興失傳千年的「脫蠟鑄造」琉璃技法。經歷無數磨難後，他在絕處逢生中與《藥師經》相遇，獲得難以言喻的力量；而琉璃工房共同創辦人張毅 因心梗事件，更讓他深刻體會「無常」，啟發出以充滿「禪意與思考」的琉璃材質，創作出「無相無無相」等展現佛教無常觀的系列作品。

此外，老師回憶起1987年首次造訪敦煌石窟第三窟時的震撼，深感因緣的不可思議。這段因緣改變了他的一生，並孕育出今生大願——透過琉璃或其他材質，傳遞觀世音菩薩的慈悲與智慧。2011年，老師在台灣佛陀紀念館普陀洛伽山室內圓滿完成一尊近四米高的千手千眼觀世音菩薩聖像，將敦煌第三窟的千手觀音壁畫立體呈現於世，弘揚慈悲智慧的觀音信仰。

作為中國首座以琉璃為核心的藝術館，上海琉璃工房博物館展出來自全球頂尖玻璃藝術家的作品，成為東西方文化交流的重要橋樑。不僅體現了琉璃藝術的多元發展，更見證了以文化與歷史傳承為使命的品牌精神。

憑藉對傳統工藝的不斷探索、對創意表達的獨特追求以及對文化內涵的深刻理解；從高難度的脫蠟鑄造技法、跨界融合的生活美學，到國際展覽與教育推廣；楊老師不僅復興了失傳的中華傳統工藝，更以獨到創意讓每件作品成為傳遞中華文化精神的載體。

持續創新、與時俱進的楊老師亦積極響應ESG（環境Environment、社會Society、治理Governance）理念，致力於打造環保、和諧共生、對身心有益且對地球友善的永續經營模式，踐行企業的社會責任。

講座結束後，新州佛光山監寺滿普法師讚許楊老師「無中生有」的作品，在未來生生世世都將流傳千古，並表示老師生命歷程中同時展現了深度與廣度，令人由衷欽佩。許多觀眾也紛紛表示，深受楊惠姍老師對琉璃藝術的投入與專注所感動。胡際敏師姐認為，楊老師的經歷正是星雲大師 今年春聯「向前有路、光明在望」的最佳詮釋；曾多次到佛陀紀念館普陀洛伽山觀音殿禮拜千手觀音的惠蘭師姐也表示，能親眼見到楊老師並聆聽其創作分享，令他無比激動。

紐澤西協會李幸玲督導說，正如佛光山開山祖師星雲大師所言：「因緣能成就一切！」老師順應、珍惜並善用每個因緣，開創出自己的藝術領域，也反映了「重重無盡」的因果關聯，他的現身說法，正是對「把握當下，珍惜每一份因緣」的最佳詮釋。陳宜文督導讚道：「您的藝術創作過程，正是人間佛教聞思修證的最佳體現！」楊老師勉勵眾人：「要修行啊！大家一起加油！」

正如楊老師所言，這一切不僅是過去經驗的累積，更是一種讓「有益人心」的文化理念在全球生根發芽、綻放光彩的永續實踐。