費城中華公所2025蛇年春宴 新歲展鴻圖

舞獅采青儀式。前排右3為陳姿，右6-8為張善星、李志強、徐福群。

費城 中華公所春節 聯歡會2月27日在華埠 東方明珠酒樓舉行。台北駐紐約經濟文化辦事處處長李志強及祝賀團、費城檢查署總檢察長Larry Krasner、費城市議員Mark Squilla、費城警局局長Frank Palumbo、費城5區警局局長James Kimrey和第6警局官員及費城各大社團僑領等中西貴賓500多人出席活動，東方明珠內猶如金蛇舞春添彩氣，高朋滿座喜臨門。

春宴在醒獅採青的鑼鼓聲中拉開序幕。中華公所董事長張善星和徐福群分別致辭，感謝嘉賓們的蒞臨，他們表示，中華公所是一個歷史悠久，具有中華優良傳統的僑團，堅持自由、民主、法治的核心價值，表示將繼續秉承創會宗旨，團結社團，積極融入主流社會，為僑胞社區服務。

李志強致辭讚揚中華公所長期以來參與社區公益活動，是費城僑社的中流砥柱，每年美國國慶日，都帶領龐大的遊行隊伍參加慶祝國慶遊行，提升華人地位，在各個方面所取得的成就有目共睹，期許繼續秉持優良傳統，將會務發揚光大。

總顧問陳姿致辭表示，很高興看到各位中西嘉賓的光臨，體現了各僑社聯合團結的互助精神，互愛關心的傳統美德。感謝各大僑團鼎力支持中華公所的所有活動，讓僑胞們在美能安居樂業，過上美好的生活，展現了炎黃子孫同心同德，團結一致，為僑胞排憂解難的血濃於水的大愛精神，得到了各族裔民眾的稱讚。今後會盡心盡力做好會務，續創輝煌。她同時感謝了紐約經文處及僑委會慷慨贊助豐厚的活動資金，令中華公所能更好的服務僑胞。

隨後，賓州 州長亞裔 委員會主席陳威宣讀了賓州州長賀函，費城國際事務理事會總顧問闕光賢頒發了費城市長賀函，肯定了中華公所在賓州經濟和文化等方面的突出貢獻。Larry Krasner、Mark Squilla、Frank Palumbo、James Kimrey、費城法官陳璦達、華埠發展會執行主任陳國賢等先後向來賓致以春節問候，祝福嘉賓蛇行大運，財運亨通，富貴滿堂。中華公所董事馬駿介紹了當晚出席宴會的西賓。

與此同時，中華公所辦春宴不忘公益，分別向李曦武林協會，中華公所中文學校，亞裔聯合會、天主教培德學校贈送贊助紅包。協勝公會開心、五一、喜悅、歡樂、CoCo快樂、富貴、彩虹、快樂舞隊表演了精彩的集體舞，唐人街舞廳人員跳起了標準的交誼舞，為表演節目帶來一股清新的氣流。李曦武林協會進行了武術表演，協勝、安良、洪門三堂僑領合唱《勝利雙手創》，嘉賓們踴躍現唱，欲罷不能，為晚會增添了歡樂氣氛。宴會由朱秀瓊、潘振泉、王唐德擔任主持人。