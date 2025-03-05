費城至孝篤親公所蛇年春節聯歡宴會金蛇獻瑞

舞獅采青儀式。左6-9為：陳干、邢玉臨、陳庭才、陳偉明。

3月1日，費城 至孝篤親公所在華埠 東方明珠大酒樓舉辦了蛇年新春聯歡宴會。中國駐紐約總領事館邢玉臨領事、榮頂領事，美洲至孝篤親總公所美東總理陳偉明、副總理陳偉祥、元老陳家樑、陳錫儒、陳鴻章等來自紐約的篤親總公所祝賀團，費城市議員Nina Ahmad、費城法官陳璦達宗姐、賓州 州長亞裔 委員會主席陳威和費城各大僑團僑領等中西嘉賓應邀出席，與篤親會員分享年俗，共享美食。

聯歡會伊始，全體嘉賓起立，奏中美兩國國歌。在熱鬧的中國傳統舞獅採青儀式後，主席陳干致歡迎辭，他感謝宗親們的支持愛護，春節 聯歡讓異國他鄉的遊子感受到了家的溫暖與親切，在文化共鳴中找到歸屬感與自豪感。正如篤親會歌所唱的，公所是宗親們共同的家。會員們友愛互助，眾志成城，是公所的驕傲。本人將盡最大努力為僑胞服務，令會務百尺竿頭，更上一層樓。祝願嘉賓們蛇氣沖天，事業興旺，好運連連。

邢玉臨領事致辭表示，至孝篤親公所迄今已有97年歷史，在年輕有為的主席帶領下，在全體會員的共同努力下，始終堅持愛國愛鄕，堅定支持中國和平統一大業，傳承中華優秀傳統文化，做出了積極不懈的努力，取得了有目共睹的成績。相信在新的一年裡，繼續團結一致，同心協力，為促進中美兩國民間友好作出新的貢獻。

總理陳偉明表示，看到今晚高朋滿座、喜氣洋洋的歡慶場面，為費城至孝篤親公所感到高興。縱觀美國華人僑社，擁有百年歷史的僑團並不在少數，但在百年後，仍能將傳統發揚光大的，為數並不多。費城篤親公所能有今天的成績，與各位前輩的熱愛公所、努力堅持及執著密不可分，相信在2位主席的帶領下，會員精誠團結，服務同胞，為社區做更多的好事及實事，繼續傳承優良傳統，令擁有百年歷史的老僑團繼續發光發熱。

賓州州長亞裔委員會主席陳威帶來了賓州州長的賀函。陳偉祥副總理、大費城僑學界秘書長黃偉星、費城華埠發展會執行主任陳國賢宗兄、協勝公會元老陳姿宗姐、陳璦達宗姐、費城Nina Ahmad、費城警局警長Armand Gersbach、Will Tung等嘉賓紛紛致辭，肯定了篤親公所在推動社區安定繁榮，團結僑社，積極參加社會活動的貢獻。主席陳庭才致答謝辭，向嘉賓們拜晚年，祝福各位蛇財進寶，步步高昇，富貴滿堂。

與此同時，篤親辦春宴不忘公益，向天主教培德學校等贈送了贊助基金。娛樂節目中，費城歡樂舞隊、紐約篤親婦女部宗姐們表演了精彩的舞蹈。宗親們踴躍獻唱，一首首耳熟能詳的歌曲此起彼伏，中華文化以各種形式在海外綻放出別樣的魅力。宴會由陳文斌主持。