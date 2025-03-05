費城至孝篤親公所蛇年春節聯歡宴會金蛇獻瑞
3月1日，費城至孝篤親公所在華埠東方明珠大酒樓舉辦了蛇年新春聯歡宴會。中國駐紐約總領事館邢玉臨領事、榮頂領事，美洲至孝篤親總公所美東總理陳偉明、副總理陳偉祥、元老陳家樑、陳錫儒、陳鴻章等來自紐約的篤親總公所祝賀團，費城市議員Nina Ahmad、費城法官陳璦達宗姐、賓州州長亞裔委員會主席陳威和費城各大僑團僑領等中西嘉賓應邀出席，與篤親會員分享年俗，共享美食。
聯歡會伊始，全體嘉賓起立，奏中美兩國國歌。在熱鬧的中國傳統舞獅採青儀式後，主席陳干致歡迎辭，他感謝宗親們的支持愛護，春節聯歡讓異國他鄉的遊子感受到了家的溫暖與親切，在文化共鳴中找到歸屬感與自豪感。正如篤親會歌所唱的，公所是宗親們共同的家。會員們友愛互助，眾志成城，是公所的驕傲。本人將盡最大努力為僑胞服務，令會務百尺竿頭，更上一層樓。祝願嘉賓們蛇氣沖天，事業興旺，好運連連。
邢玉臨領事致辭表示，至孝篤親公所迄今已有97年歷史，在年輕有為的主席帶領下，在全體會員的共同努力下，始終堅持愛國愛鄕，堅定支持中國和平統一大業，傳承中華優秀傳統文化，做出了積極不懈的努力，取得了有目共睹的成績。相信在新的一年裡，繼續團結一致，同心協力，為促進中美兩國民間友好作出新的貢獻。
總理陳偉明表示，看到今晚高朋滿座、喜氣洋洋的歡慶場面，為費城至孝篤親公所感到高興。縱觀美國華人僑社，擁有百年歷史的僑團並不在少數，但在百年後，仍能將傳統發揚光大的，為數並不多。費城篤親公所能有今天的成績，與各位前輩的熱愛公所、努力堅持及執著密不可分，相信在2位主席的帶領下，會員精誠團結，服務同胞，為社區做更多的好事及實事，繼續傳承優良傳統，令擁有百年歷史的老僑團繼續發光發熱。
賓州州長亞裔委員會主席陳威帶來了賓州州長的賀函。陳偉祥副總理、大費城僑學界秘書長黃偉星、費城華埠發展會執行主任陳國賢宗兄、協勝公會元老陳姿宗姐、陳璦達宗姐、費城Nina Ahmad、費城警局警長Armand Gersbach、Will Tung等嘉賓紛紛致辭，肯定了篤親公所在推動社區安定繁榮，團結僑社，積極參加社會活動的貢獻。主席陳庭才致答謝辭，向嘉賓們拜晚年，祝福各位蛇財進寶，步步高昇，富貴滿堂。
與此同時，篤親辦春宴不忘公益，向天主教培德學校等贈送了贊助基金。娛樂節目中，費城歡樂舞隊、紐約篤親婦女部宗姐們表演了精彩的舞蹈。宗親們踴躍獻唱，一首首耳熟能詳的歌曲此起彼伏，中華文化以各種形式在海外綻放出別樣的魅力。宴會由陳文斌主持。
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