德拉瓦大學中國學生學者聯誼會 400人同慶迎新春

德拉瓦大學中國學生學者聯誼會新春晚會。(主辦方提供)

德拉瓦大學中國學生學者聯誼會日前在學校的米切爾劇院舉辦了新春晚會，包括湖南師範大學29名學生在內的400多名中國學生、學者、教授等出席了盛會。德拉瓦州 州長邁爾(Matt Meyer)、德拉瓦大學校長阿賽尼斯(Dennis Assanis)也到場同慶。

晚會由華美聯誼中心的舞獅拉開序幕，與會嘉賓高度讚揚了德拉瓦大學中國學生學者聯誼會和中國學生對特拉華大學及特拉華州多元文化的貢獻。州長邁爾特別表彰了華裔 在該大學、紐瓦克市和德拉瓦州各個領域的傑出貢獻。

學生會顧問徐明感謝北華大學的三位老師和女星葉嘉專程到德拉瓦演出，徐明也特別稱讚了學校研究生院和國際環球中心CGPS對中國學生學者的長期支持。德拉瓦大學學生會主席唐率回顧了過去一年的工作及舉辦的新生餃子 會、中秋園遊會、戶外燒烤等活動。

當晚節目精彩紛呈，包括春暉中文學校兒童舞蹈班的「有一個姑娘」，北華大學青年舞蹈老師的獨舞「新年好」和德拉瓦大學蜻蜓舞社的「春風」，北華大學李健老師的小提琴及鋼琴伴奏聶卓「豐收漁歌」等。