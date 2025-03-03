涉嫌槍擊5案4命 費城16歲饒舌歌手被控罪

2024年秋天因殺害西費城 (West Philadelphia)饒舌歌手兼幫派成員維克斯(Abdul Vicks)而遭逮捕的16歲少年沃特斯(Aiden Waters)，如今再遭指控額外兩起謀殺罪；目前他被指涉及在2024年五起槍擊 案中，造成四人喪命。

新的指控是來自大陪審團，警方指出，沃特斯是屬於一群來自奧爾尼(Olney)，被稱為「Fastbreak」的年輕人團體；該組織為了報復對手，並在網路上和這座城市的饒舌音樂界樹立知名度，而犯下一系列槍擊案件。

執法部門在過去一年多來，透過隸屬成員的社群媒體 貼文和手機紀錄執行調查，槍枝暴力特別工作小組助理檢察官格林(Marty Glynn)指出，透過努力，他們找到並發現了沃特斯的罪行。

沃特斯是在2024年9月首次被逮捕並被指控協助策劃殺害維克斯；當年25歲的維克斯是一名饒舌歌手，人稱「YBC Dul」，他所隸屬的幫派組織YBC則是以在該市犯下多起槍擊案件而聞名。

調查人員表示，後仔細檢查他的手機資料、監獄通話、彈道和社群媒體證據，發現沃特斯還與另外六人的槍擊案件有關聯。

格林指出，奧爾尼和朗科斯特之間的恩怨由來已久，兩個城市間的鬥爭在2023年秋季升溫，並一直持續到春季，導致多起兇殺案和報復性槍擊事件；但隨著有人因案件被捕後，兩市之間的糾紛也隨之平息下來。