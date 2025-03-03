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新州3至8年級學生數學成績改善 全美排名仍落後

記者張聲肇／綜合報導
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哈佛和史丹佛大學研究員提出的「教育恢復成績單」顯示，新澤西州三到八年級學生的數學成績從2019年到2024年有改善，排名全國第43名，閱讀能力的成績排名第24，但仍未從疫情「失學」情況恢復。

新州公立學校的教育成果，向來都是全國數一數二，如今卻難以從新冠病疫大流行間的「失常」回歸「正常。」州教育廳官員說，研究報告顯現的成績，與他們評估全州各學區的教育成果，相差無幾。

州政府表示，會努力幫學生「趕上」來，方法包括透過兩筆撥款，幫助落後的學生「急追」，提高學生的閱讀能力。州長墨菲另已簽署兩個法案，加強「基礎閱讀能力」的教學。

教育廳發言人葉波(Mike Yaple)說，「我們明白，要恢復良好的成績，需經過長期、不懈的努力，才可能成功。」「我們仍堅守崗位，務必要讓本州所有學生都獲得高品質的教育，期待在未來幾年之內，就可看到大家辛勞的成果。」

研究報告指出，新冠病疫「教育大滑落」最嚴重時，新州學生的數學能力幾乎掉了四分之三學年，閱讀成績也降了三分之一學年不只。去年，全州學生的數學與閱讀測驗平均成績仍未脫「滑落」效應。

有些學區，如西溫莎-普廉斯波羅、愛迪生、漢米爾頓、紐瓦克、派特森、新布朗斯威克、翠登等，數學平均成績比2019年低了一整學年都不只。

研究團隊領導人、哈佛大學肯因教授(Tom Kane)說，除非州和地方領導人加倍努力，新州學生成績的退步，將是新冠病疫「最持久也最不平等」的後遺症。

報告說，成績的落差，也顯現在高收入、低收入區的學生之間，前者已「恢復」疫情前成績的概率，比後者高幾乎四倍。缺課10%以上的學生持續增加，也是成績難以恢復的原因。

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