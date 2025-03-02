綠卡裁決9年未定 新州餐館夫婦遭ICE逮捕

澤西烤肉(Jersey Kebab)店的老闆夫婦25日遭ICE逮捕，餐廳因此在官方臉書帳號公布暫停營業。(澤西烤肉臉書)

新州一間當地餐廳老闆在25日遭移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )逮捕，當地社區群起表態支持這對老夫婦。

根據「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，塞拉爾和艾米娜．艾瑪內特(Celal and Emine Emanet)一間名為澤西烤肉(Jersey Kebab)店的老闆夫婦。

這家烤肉店位在哈登鎮(Haddon Township)哈登大道(Haddon Avenue)和溫尼伍德大道(Wynnewood Avenue)街口，老闆夫婦兩人是在25日於餐廳內被執法人員逮捕拘留。

幾小時後，當局決定將妻子艾米娜送往北澤西的拘留中心，而塞拉爾則被戴上電子腳鐐後獲准返家，以照顧他們患有自閉症的兒子。

根據在25日深夜發起的GoFundMe籌款活動描述，ICE探員在25日早上於餐廳內拘捕了這對夫婦。

哈登鎮警察局局長蒂姆．哈克(Tim Hak)26日表示，ICE有通知警局他們將在25日進入該鎮展開行動，但這通知只是禮貌之舉，他並不清楚警局是在ICE是採取行動多久之前收到的通知。

哈克表示，ICE並不需要向當地執法部門通報他們在當地轄區內的行動，通知當地官員更多是一種禮貌，而不是必須。

哈登鎮鎮長蘭迪．蒂格(Randy Teague)針對這次逮捕發表了一份聲明，表示他過去曾在烤肉店用餐，餐廳老闆也曾參加過社區食品募捐活動以及Toys for Tots公益活動。

蒂格26日指出：「澤西烤肉店是哈登鎮一家深受喜愛的餐廳，現在卻遇上令人心碎的遭遇，給我們這個家庭和整個社區帶來了巨大的影響。」

根據「費城詢問報」報導，塞拉爾和艾米娜兩人是在2008年從土耳其合法移民到美國，但他們的簽證 已經過期；

ABC電視台第六頻道報導，塞拉爾一開始是拿著允許宗教工作者暫時在美國工作的R1簽證。在簽證到期之前，他申請了綠卡。

不過，塞拉爾說，「移民局第一次予以拒絕了我們的申請，我們提出了上訴。他們第二次又拒絕，我們再次上訴，而第三次，當我們對案件提出上訴時，有關當局擱置了我們的案子。」他說，從2016年以來，他們夫婦就一直在等待政府對其永久合法居留權做出決定。

ICE發言人26日表示，並不清楚艾瑪內特夫婦的居留情況，指出ICE的政策是不對任何行動發表評論。