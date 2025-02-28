華人醫療農曆新年慶祝活動在RWJBH四家醫院舉辦

1月31日庫珀曼巴拿巴斯醫院

華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）新春之際和羅伯森巴拿巴斯醫療系統（RWJBarnabas Health）的四家醫院以及羅格斯大學醫學院（Rutgers Medical School）一起在醫院舉辦了農曆春節 慶祝活動，並支持各社區團體參與了多場春節慶祝活動。積極推廣華人傳統文化和其他族裔的農曆風俗。

華人醫療部分別在1月31日於庫珀曼巴拿巴斯醫院，2月4日在桑莫塞醫院，2月6日在羅伯屋強生大學醫院，2月10日在美門醫院和Asian BRG Group，Global Minds及各其他部門一起舉辦了豐富多彩的慶祝活動。

傳統的舞獅中醫院的VIP團隊到場祝賀並給獅子喂紅包，傳統舞蹈外還請來了特別的商家帶來風味獨特的華人小吃，花茶，紅茶，綠茶等讓大家感受到不同的華人飲食文化。直接參與舞龍舞獅的樂趣外，大家一起隨著慶新年的音樂熱鬧的跳Zumba，舞扇子也讓大家身心愉悅。特別要提到的是很多華人醫生和工作人員分享農曆新年的傳統，以及華人醫療部受邀專門到不同部門講起這些風俗並推廣華人貼心的醫療服務吸引了很多人。這些都讓各家醫院的農曆新春慶祝受到很多好評，也對華人病患的需求和習慣得到了很多的理解。

華人醫療服務部在此祝大家蛇序呈祥！安康如意！醫療服務請聯係華語專綫：732-923-5057

2月4日在桑莫塞醫院

2月6日在羅伯屋強生大學醫院