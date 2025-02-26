費城崇正會蛇年春節聯歡會歡樂喜迎春

舞獅採青儀式。左7-10為：王程、黃偉星、邢玉臨、蔡木源。

2月24日，費城 崇正會蛇年春節 聯歡會在東方明珠酒樓隆重舉行。中國駐紐約總領事館領事王程、邢玉臨，費城市議員Mark Squilla，費城華埠 發展會執行主任陳國賢，來自紐約和費城的各僑團僑領等中西嘉賓，400余人歡聚一堂，東方明珠猶如歡樂的海洋，眾人共同感受中國春節的喜慶與溫暖。聯歡會由梁鴻生、袁笑文主持。

在雄壯的中美國歌奏響後，舞獅采青儀式熱鬧登場。會長黃偉星致辭，為來賓們送去蛇年新春祝福，他表示，中國春節申遺成功，今年聯合國 把中國的春節列入了世界文化遺產，讓海外華僑華人 倍感自豪與驕傲。他感謝中國駐紐約總領事館領事冒著嚴寒，前來參加聯歡宴會，這是對崇正會全體同仁的大力支持。崇正會定會秉承創會宗旨，促進中美民間友誼交往，支持大費城僑學界的愛國活動，秉承堅持一個中國的原則，堅定不移反對「台獨」。未來將一如既往的團結鄉親，辦好會務。祝福祖（籍）國繁榮昌盛，人民幸福安康，祝福嘉賓們蛇年大吉，福滿人間，萬事歡暢。

王程代表總領館向費城同胞們致以春節的問候，他說，今天是他第一次參加費城崇正會的春節聯歡，但崇正會的名字卻不是第一次聽說。崇正會久聞大名，很高興看到90多歲的創會元老楊維善也在現場，表明崇正會會員們擰成一股繩，團結一致。今天感覺到了冬去春來的溫暖，這是崇正僑胞的熱情使然。他讚揚崇正會光榮的歷史及優良的傳統，是1976年在費城第一個升起五星紅旗的僑團，當年的一面五星紅旗，正如今天的這股暖意。崇正會走在中美友好的前列，希望未來繼續做中美友好的先行者，兩國關係基礎在民間，大家多走動，多了解，才能增加彼此的了解，為兩國關係注入更多的暖流。中國駐紐約總領館的領事進社區服務年年都會有，絕不會缺席，這也是領館始終在踐行的為僑服務。祝願在這春回大地的時刻，春意滿人間，崇正會元老們身體健康，會務越辦越好。

董事長楊銘善將崇正會的歷史做了詳盡的介紹，他幽默的表示，祝願各位蛇年跑得比蛇快，贏得滿場善意的笑聲。隨後，Mark Squilla、東安公所主席林耀良、中華公所董事長徐福群、PCDC執行主任陳國賢等嘉賓分別發言，贊揚崇正會愛國愛鄉，希望今後繼續與各社團合作，促進僑胞互敬互愛。蔡木源會長致答謝辭，祝福嘉賓祥蛇賀新春，瑞氣滿人間，吉祥好運永相伴。

娛樂節目中，崇正會婦女部合唱《我的祖國》，快樂舞蹈組及富貴軍樂團獻上動人舞蹈。嘉賓踴躍上台高歌，歡樂的氣氛讓不同膚色，不同年齡的人們，在這一刻共同沈浸在春節的喜慶氛圍中。