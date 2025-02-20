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新州北新中文學校福蛇迎春遊藝會 展現僑社傳承

記者孫影真／新州報導
北新中文學校2025「福蛇迎春」遊藝會嘉賓雲集。（主辦方提供）
北新中文學校2025「福蛇迎春」遊藝會嘉賓雲集。（主辦方提供）

北新中文學校2025「福蛇迎春」遊藝會日前在蒙特維爾市(Montville)高中舉行，節目豐富多彩，現場洋溢著新春喜慶氣氛。

蒙市副市長June Witty、新州教育委員會聯合會主席Karen Cortellino、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐出席並致詞，陳永豐指出，北新新任校長陳正緯是台裔第二代，展現僑社的傳承與努力，中心也將繼續支持北新。陳正緯除感謝家長與老師讓學校不斷發展，更希望將來學生能回校服務，讓學校繼續壯大。

Witty讚揚北新團隊積極貢獻社區，加強多元化社區聯繫。Cortellino20餘年來均出席北新活動，她感性緬懷甫過世的前會長林潔輝與嚴欣鎧伉儷。

在陳永豐監交下，新州北部美華聯誼會由陳麗惠接棒。卸任會長孫影真表示，聯誼會前會長團隊陣容龐大，是北新中校最好的後盾，她呼籲會員加入服務行列，為孩子的將來服務社區。陳麗惠指出，聯誼會與北新和華音青少年合唱團是一個大家庭，今年5月底將辦理加拿大旅遊，歡迎會員報名參加。

表演節目包括舞龍、舞獅，「唱遊」「新年好」「星期五晚上」「科目三」等近年竄紅的歌舞，「打竹板賀新年」學生分兩段接龍打竹板。胡家瑜帶領「十二生肖」話劇。注音班師生跳「企鵝舞」整齊可愛。華音青少年合唱團在由藝術總監林馨文領導，演唱五月天名曲「知足」和「掌聲響起」。節目尾聲特別頒獎牌給空手道教師王啟蒙，感謝他任職40年。

手工藝班的老師、高中生黃茗雅現場指導紅魚剪紙，吸引June Witty等嘉賓參與，為當天活動亮點之一。

（主辦方提供）
（主辦方提供）
學生身穿紅上衣，一首提燈籠，一手舉紅包，年味十足。（主辦方提供）
學生身穿紅上衣，一首提燈籠，一手舉紅包，年味十足。（主辦方提供）
王啟蒙教導的空手道班表演。（主辦方提供）
王啟蒙教導的空手道班表演。（主辦方提供）
注音班師生穿上同樣的服飾，跳起「企鵝舞」，整齊可愛。（主辦方提供）
注音班師生穿上同樣的服飾，跳起「企鵝舞」，整齊可愛。（主辦方提供）
舞龍。（主辦方提供）
舞龍。（主辦方提供）
華音青少年合唱團演唱五月天名曲「知足」和「掌聲響起」。（主辦方提供）
華音青少年合唱團演唱五月天名曲「知足」和「掌聲響起」。（主辦方提供）

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