新州普林斯頓中校慶蛇年 舞龍舞獅開場迎春

十年級和TCML成人學生主持人、FASCA普林斯頓分會義工與嘉賓。（主辦方提供）

新州 普林斯頓中文學校日前Princeton Day School 體育館舉辦新年聯歡會，節目精彩紛呈大受好評。

當日因下雪延遲一小時開場，仍減不了觀眾的熱情，約300人到場同慶。開場由高年級學生表演氣勢磅礡的舞龍「蛇麼龍賀， 靈蛇賀歲」以及舞獅「瑞獅呈祥，蛇蛇順心」，幼年班級聯合演出「有捨(蛇)必有得」、CSL班「蛇年幸福繞」歌舞、文化班有「金蛇扇舞」、「龍騰蛇躍」跆拳道 、以及「蛇來運轉」扯鈴。

小班學生以不同語言「祝大家新年快樂」；六年級學生與家長同演「搖勒蛇勒運動派對」；「就一起~」節目帶著大家重溫台灣棒球隊去年得到世界冠軍時「Team Taiwan」的時刻，溫馨感人；「年獸的故事」以學生以皮影戲的方式講述。

校長陳彥文表示，學校舉辦活動提供給孩子學習中文機會，凝聚學校家庭向心力；會中歡迎黃美智、張靜𤂍、萬莉亞、Jack Chen、Melanie Tsai、Jessica Lee、薛恭暉等七名新老師加入團隊。

台灣華語文學習中心(TCML)負責人謝嘉文表示，今年推派8位成人學生擔任主持人，同時也合唱「月亮代表我的心」；FASCA普林斯頓分會導師楊文篪也領導十名會員到場服務。

紐約華僑文教中心副主任王鈺淇、僑諮詢詢委員戴松昌、新澤西 中文學校協會會長李珠瑛、全美臺灣同鄉會紐澤西分會會長蔡義郎應邀出席。