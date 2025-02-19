新州電費6月起漲17% 初估每戶月平均多付20元

電網營運商PJM Interconnection LLC表示，由於需求持續增長，新州電費將從6月起調漲。(PJM臉書)

新澤西州 由於用電需求持續增長，導致電力從生產輸送至用戶的電網壓力大增，大多數州民從6月起都將支付更高的電費。

新州 公共事業委員會日前公布四大電力供應商︰大西洋城電力公司(Atlantic City Electric)、PSE&G、澤西中央電力與照明公司(Jersey Central Power & Light)及羅克蘭能源公司(Rockland Energy)的年度競標結果，同時預期所有用戶每月電費將漲價17%。

新州政府負責監管能源價格的費率顧問課主任利普曼(Brian Lipman)表示，這個漲幅相當於每月電費約增加20元。

此漲幅是公共事業委員會是與電網營運商PJM Interconnection LLC舉行兩次電力競拍後做出的調漲。PJM是東岸 13個州的電網營運商，所有電力公司都要依賴它來輸電，共約有6500 萬客戶。

PJM發聲明表示，由於用戶用電量激增以及製造業的回流，對電力的需求急劇增加，因此要迅速採取行動提供更多電力供應。它又表示聯邦能源管理委員會已經批准該公司兩項提高生產能力的措施。

由於投資成本飆漲，PJM在其營運州份先後提高了電費，不過在相關州的州長施壓下，該公司同意限制漲幅，預計兩年內可為用戶合共節省210億元。

對於今次新州提高電費，州政府官員承認他們對拍賣 及結果的權力有限，在拍賣過程中，僅限於證明其競投結果符合市場趨勢，但沒有權力影響定價。

新州公共事業委員會主席克古爾-薩多維 (Christine Guhl-Sadovy) 表示，州長政府將繼續積極推動並要求PJM承擔責任，透過加快市場改革來解決不斷上漲的成本問題，藉以降低納稅人的電力費用。

他又說，州政府一直致力於擴大電力生產基礎，特別是建造一系列離岸風電場，讓新州更加依賴清潔能源。