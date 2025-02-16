我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

疑因毒品起爭執 天普大學生涉槍殺同學被捕

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

天普大學(Temple University)一名23歲學生6日晚間在北費城開槍打死另一名學生，警方研判，可能是毒品引發爭執所造成。

費城警察局副局長瓦諾爾 (Frank Vanore) 表示，警方晚間11時左右接到報告稱，北卡萊爾街 (North Carlisle Street) 1500號街區有人攜帶槍枝，警察據報趕抵現場時，發現一名20歲男子胸部中槍。警方未確認該男子姓名。

瓦諾爾說，警方緊急將該男子送往天普大學醫院(Temple University Hospital)，幾分鐘後，大約晚上11時15分，該男子被宣布死亡。

費城警察局督察長(Chief Inspector)斯莫爾(Scott Small)指出，中槍死亡的20歲男子與一名23歲男子爭執；目前還不清楚究竟這是搶劫案還是其他爭鬥，但初步判斷可能與毒品有關，因為在現場發現一個透明的綠色袋子，裡面似乎裝滿大麻。在死者屍體旁發現袋子，袋子裡有一把手槍。

瓦諾爾也說這一事件可能因毐品而起，警方已在現場逮捕嫌犯，並找到並沒收兩把9毫米手槍，但也未確認搶手身份；警方認為槍手和受害者都持有槍枝。另有一名20多歲的證人也被帶回接受詢問。

天普大學校長弗萊(John Fry)透過聲明證實，受害者和攻擊者都是該大學學生。他表示，這樣的損失對天普大學來說極其悲痛，該名學生去世將對其家人、朋友以及所有認識的人帶來影響。

弗萊鼓勵學生和教職員尋求天普大學所提供的支援和諮詢服務。

天普 費城 毒品

上一則

亞城2林地建機場機率渺茫 是否出售引議

下一則

伊州餐飲協會：芝餐館工作場合未見突襲

延伸閱讀

非裔婦報警反被槍殺 伊州郡政府千萬和解 律師：民事究責、刑事處罰

非裔婦報警反被槍殺 伊州郡政府千萬和解 律師：民事究責、刑事處罰
應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例

應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例
美軍機巡邏美墨邊境打擊毒品走私 10天內出動18架次

美軍機巡邏美墨邊境打擊毒品走私 10天內出動18架次
冒充ICE探員搞事情 費城天普大學生被捕 另2嫌在逃

冒充ICE探員搞事情 費城天普大學生被捕 另2嫌在逃

熱門新聞

聯邦意圖刪減醫療補助經費，部分地方診所開始取消白卡保戶的既定看診預約。(簡訊截圖)

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

2025-02-13 10:33
梁利堂和律師在波士頓聯邦法院外。（路透）

遭控任中共代理人 波士頓僑領梁利堂「無罪」當庭釋放

2025-02-11 11:16
新澤西州居民曼德斯和妻子麗莎2024年到尚比亞遊獵時，目睹愛妻慘遭河馬咬死。示意圖。(美聯社)

尚比亞遊獵目睹愛妻遭河馬咬死 新州男告旅遊公司

2025-02-12 20:52
雞蛋是在烘焙過程中很關鍵的食材。(pexels)

雞蛋價格節節漲 營養專家：不妨使用這些替代品

2025-02-10 12:22
田納西州男子道森(左)2022年到斐濟度蜜月時，殘忍殺害新婚妻子克莉絲蒂‧陳(右)。斐濟法院11日判處道森終身監禁。(克莉絲蒂‧陳Instagram)

斐濟蜜月殺害華裔妻屍體慘 田州男判囚終身

2025-02-13 20:56
氣象預測芝加哥市12日上午開始將下大雪，惱人的剷雪工作也即將展開。(特派員黃惠玲／攝影)

兩波大型冬季風暴本周報到 芝城、華府將降大雪

2025-02-10 12:14

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話