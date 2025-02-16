疑因毒品起爭執 天普大學生涉槍殺同學被捕

天普 大學(Temple University)一名23歲學生6日晚間在北費城 開槍打死另一名學生，警方研判，可能是毒品 引發爭執所造成。

費城警察局副局長瓦諾爾 (Frank Vanore) 表示，警方晚間11時左右接到報告稱，北卡萊爾街 (North Carlisle Street) 1500號街區有人攜帶槍枝，警察據報趕抵現場時，發現一名20歲男子胸部中槍。警方未確認該男子姓名。

瓦諾爾說，警方緊急將該男子送往天普大學醫院(Temple University Hospital)，幾分鐘後，大約晚上11時15分，該男子被宣布死亡。

費城警察局督察長(Chief Inspector)斯莫爾(Scott Small)指出，中槍死亡的20歲男子與一名23歲男子爭執；目前還不清楚究竟這是搶劫案還是其他爭鬥，但初步判斷可能與毒品有關，因為在現場發現一個透明的綠色袋子，裡面似乎裝滿大麻。在死者屍體旁發現袋子，袋子裡有一把手槍。

瓦諾爾也說這一事件可能因毐品而起，警方已在現場逮捕嫌犯，並找到並沒收兩把9毫米手槍，但也未確認搶手身份；警方認為槍手和受害者都持有槍枝。另有一名20多歲的證人也被帶回接受詢問。

天普大學校長弗萊(John Fry)透過聲明證實，受害者和攻擊者都是該大學學生。他表示，這樣的損失對天普大學來說極其悲痛，該名學生去世將對其家人、朋友以及所有認識的人帶來影響。

弗萊鼓勵學生和教職員尋求天普大學所提供的支援和諮詢服務。