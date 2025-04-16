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二度聯名英國名家 RADO鑽星特別版大玩幾何輪廓

記者釋俊哲／綜合報導
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RADO DiaStarOriginal鑽星系列×Tej Chauhan特別版腕表。圖／RADO提供
RADO DiaStarOriginal鑽星系列×Tej Chauhan特別版腕表。圖／RADO提供

幾何形狀是人類智慧的象徵，透過長方、三角、正方、酒桶等各種形狀，展現人們在建築、平面設計、工業設計上的結晶。

瑞士手表品牌RADO近日二度與英國設計師泰傑喬漢（Tej Chauhan）合作，發表一只聯名的DiaStarOriginal鑽星系列×Tej Chauhan特別版腕表，大玩色彩與質材的實驗可能。

Tej Chauhan是英國頗具名聲的設計名家，作品散見於手機、工業設計，他曾在20多年前引領風潮，帶領設計團隊開發出首款在亞洲與歐洲問世的3G手機：Nokia 7600，並曾獲紅點設計大獎等肯定。

本次是Tej Chauhan與RADO的二度合作，DiaStarOriginal鑽星系列×Tej Chauhan特別版腕表表殼中層使用了拋光的黃金色PVD，而系列最大特色：渾厚橢圓形的Ceramos™金屬陶瓷表圈亦經過拋光黃金色PVD塗層，並同時具備金屬、陶瓷的雙重物體優點；此時Tej Chauhan在色彩與質感上的設計長才登場：表款選用灰色的橡膠表帶，營造出淺灰與金色、金屬與橡膠的雙重對比，按鈕形狀也由Tej Chauhan重新設計，並刻上RADO×TC字樣。

表款將使用具Nivachron™防磁游絲的R764自動上鍊機芯，並帶來80小時動力儲存，機芯經過五方位測試校正；面盤中的三點鐘方向將印上霓虹色星期與日期顯示，日期顯示的字體也是Tej Chauhan精心設計，有點懷舊，並帶有1970年代的復古摩登。

Tej Chauhan是英國頗具名聲的設計名家，成品散見於手機、工業設計，本次則...
Tej Chauhan是英國頗具名聲的設計名家，成品散見於手機、工業設計，本次則是他與RADO的二度合作。圖／RADO提供

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