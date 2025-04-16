陳晨威×陳冠宇強棒雙帥 為CITIZEN同框秀好表

CITIZEN HAKUTO-R系列「光動能全球電波時計」，鈦金屬、44.6毫米、光動能機芯、省電模式下充滿電後可連續運作5年，兩地時間/39個時區、1/20計時碼表。圖／CITIZEN提供

前段時間，世界經典12強台灣奪冠的興奮仍在不少人心中激盪，日系品牌星辰（CITIZEN）近日發表新款光動能與HAKUTO-R腕表，並邀請最穩拆彈手「陳陳大丈夫」陳冠宇與美技製造機「光速神威」陳晨威兩大球星出席站台，展現當CITIZEN上手，生活與風格沒有極限！

其中陳冠宇手上配戴了一款CITIZEN的Cal.A060「光動能高精準萬年曆限定款」，型號為AQ4100-57M，寶藍色的面盤在6點鐘方向鑲嵌有威風凜凜的雄鷹，機芯具有一如陳冠宇的絕佳守備精準度：年誤差±5秒，加上直至2100年2月28日前都無需手動校正日期的萬年曆功能。