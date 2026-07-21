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梵克雅寶Sous les étoiles 黃金美鑽禮讚詩意星空

記者孫曼／專題報導
Sous les étoiles戒指。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles戒指。圖／梵克雅寶提供

宇宙蒼穹向來是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）創立以來的重要靈感來源，從星際芭蕾、行星軌跡到星座符號，將浩瀚宇宙的浪漫意象化為永恆珠寶。繼2021年推出Sous les étoiles heavenly dreams高級珠寶系列後，品牌再延續對星空的詩意禮讚，推出全新Sous les étoiles戒指與耳環套組。

早在1906年，梵克雅寶就有首款星月珠寶問世，後續1929年月相懷表、1954年恒星主題胸針、1969年致敬登月計畫的Lune吊墜都是梵克雅寶以詩意遐想捕捉浩瀚宇宙之美的經典之作。全新Sous les étoiles套組延續近年詩意複雜功能腕表、天文主題高級珠寶的主題，持續探索宇宙之美，兩款新作均採用黃K金鑄造，點綴璀璨鑽石，整體線條渾圓飽滿，層次立體鮮明。

新作靈感承襲品牌1960年代經典作品，戒指以手工錘鍱光澤溫潤璀璨的黃K金，圓拱表面鐫刻星形圖案，星星中央點綴閃耀美鑽，金屬表面經鏡面拋光，營造星光灑落的詩意意象。戒環內緣經精修設計，從下方可見鏤空工藝讓鑽石底部與戒身結構，為剔透鑽石引進流轉光影。

呼應戒指的同系列耳環，同樣以錘鍱技法塑造渾圓輪廓，並於表面星形紋飾鑲嵌鑽石。延續梵克雅寶擅長駕馭不規則造型的美學傳統，兩枚耳環採取不對稱構圖，各自演繹獨特星空意境。

除了運用鐫刻、鏤空、錘鍱、鏡面拋光四大金工技法，讓黃金展現多樣豐富的面貌，新作更運用了源自古典時期的失蠟鑄模工藝，先以綠蠟雕琢造型、製作模具，高溫熔金澆鑄成型，再由匠人手工反覆打磨弧線層次，展現精湛工藝。

模特兒配戴Sous les étoiles耳環與戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Sous les étoiles耳環與戒指。圖／梵克雅寶提供

Sous les étoiles戒指製作工藝。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles戒指製作工藝。圖／梵克雅寶提供

Sous les étoiles耳環。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles耳環。圖／梵克雅寶提供

精華 FAQ

  • 品牌推出Sous les étoiles全新戒指與耳環套組，延續以星空為靈感的高級珠寶語彙，透過黃K金與鑽石呈現宇宙意象，呼應品牌長年對天體主題的創作傳統。

  • 新作以黃K金鑄造，搭配璀璨鑽石與圓潤飽滿的立體線條；戒指刻有星形圖案，耳環則採不對稱構圖，整體營造星光灑落般的詩意效果。

  • 作品結合鐫刻、鏤空、錘鍱與鏡面拋光等4大金工技法，並採失蠟鑄模工藝成形，再由匠人手工反覆打磨，讓黃金質感與弧線層次更顯精緻。

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