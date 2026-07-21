我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

Van Cleef & Arpels Perlée絢彩寶石 疊戴指間華彩

記者孫曼／專題報導
Perée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌藍寶石。圖／梵克雅...
Perée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌藍寶石。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以金質圓珠為主角的Perlée系列，自2008年誕生以來，因豐富的搭配性和活潑的設計，迅速成為品牌最受歡迎的設計。今年，Perlée系列迎來全新款式，以18K黃金、玫瑰金、白金的圓潤金珠組成三排戒指，結合璀璨鑽石與絢麗彩色寶石，成為自由疊戴混搭、演繹專屬個人風格的首選單品。

Perlée全新的三排金珠戒指，延續2022年五排戒指的美學概念，更為纖細的款式為混搭配戴增添豐富的全新可能。三排大小漸變的金質圓珠環繞指間，最大圓珠置於戒面頂端，細緻金珠收尾於戒環底部，層次柔和、比例和諧。共有18K黃金、玫瑰金、白金三色貴金屬材質選擇，斜向鑲嵌九顆圓鑽，精密爪鑲工藝讓鑽石與金珠渾然一體，線條流暢優雅，金珠光澤與鑽石光芒相互輝映，舉手投足盡顯流光溢彩。

除了以珍貴金質鑲嵌璀璨鑽石的經典款式，這次也同迎來一系列絢麗彩色寶石版本，為經典圓珠注入繽紛氣息。不論是黃K金搭配藍寶石、祖母綠，或是以溫柔的玫瑰金邂逅紅寶石，每款色彩搭配皆經精心考究，並由梵克雅寶的寶石專家嚴選絲絨質感的湛藍藍寶石、色澤濃郁的紅寶石與翠綠飽滿的祖母綠，與金質圓珠營造出迷人的指間華彩。

圓潤討喜的金質圓珠，其實早在1949年就開始隨著Couscous Bagatelle項鍊進入梵克雅寶豐富活潑的珠寶世界中。從1963年Twist系列結合珊瑚、青金石與珍珠，到1968年融入Alhambra四葉草幸運珠寶，再到2008年Perlée系列正式問世，金質圓珠歷經數十年演繹不僅經典百搭，也是精湛工藝的體現。

全系列的金質圓珠均採用脫蠟模鑄技術成型，再由工匠手工細修潤飾、反覆打磨拋光，讓每顆圓珠都達到圓潤無瑕、折射出燦爛光彩。戒指背面則可見精緻的蜂巢鏤空結構，不僅配戴起來輕盈舒適，更能透過光線襯托寶石閃耀度；精湛的釘式鑲嵌工藝能以呼應金珠的圓潤鑲爪固定寶石，一枚鑲爪可穩固三顆寶石，緊密相連的寶石互相輝映的視覺效果，是高級珠寶的鑲嵌師才能勝任的高精準度工藝。

Perée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石。圖／梵克...
Perée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石。圖／梵克雅寶提供

模特兒演繹18K黃金鑲鑽Perlée系列戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹18K黃金鑲鑽Perlée系列戒指。圖／梵克雅寶提供

Perée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶...
Perée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供

Perée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌祖母綠。圖／梵克雅...
Perée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌祖母綠。圖／梵克雅寶提供

Perée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅...
Perée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供

精華 FAQ

  • 今年新作為三排金珠戒指，採18K黃金、玫瑰金與白金三種材質，並搭配鑽石或彩色寶石。設計更纖細，適合自由疊戴與混搭，強調個人風格。

  • 彩色寶石版本包含黃K金配藍寶石、祖母綠，以及玫瑰金配紅寶石等組合。品牌由寶石專家嚴選寶石，重視色澤、質感與和貴金屬的視覺協調。

  • 圓珠元素可追溯至1949年，之後陸續延伸至多個系列。如今的圓珠以脫蠟模鑄成型，再經手工打磨，戒背蜂巢鏤空也讓佩戴更輕盈舒適。

上一則

梅西、亞馬爾「澡盆之戰」太轟動 廠商將發限量球員卡

下一則

4星座媳婦太委屈：明明孝順卻被婆婆誤會 她從不刻意迎合長輩

延伸閱讀

Chaumet自然系珠寶 宋慧喬、蘇菲瑪索演繹清新魅力

Chaumet自然系珠寶 宋慧喬、蘇菲瑪索演繹清新魅力
謝免關稅 比利時贈川普「自由250」金戒 鑲嵌數百顆鑽石估值3.5萬

謝免關稅 比利時贈川普「自由250」金戒 鑲嵌數百顆鑽石估值3.5萬
Audemars Piguet Établisseurs工坊打造極限量藝術時計

Audemars Piguet Établisseurs工坊打造極限量藝術時計
FENDI法棍包30年 20款復刻系列問世

FENDI法棍包30年 20款復刻系列問世

熱門新聞

生肖牛、生肖兔、生肖蛇及生肖馬被認為屬於厚積薄發的類型，隨著年齡增長，事業、財富與家庭都有機會逐漸步入穩定，提早享受輕鬆自在的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭

2026-07-13 00:25
4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
好市多自有品牌科克蘭的部分商品被認為是知名品牌同樣商品的平替版，其中多種商品被認為品質更勝知名品牌。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

2026-07-19 20:25
在歐洲空調缺貨之際，一名法國男子趁赴上海出差，托運一台空調回法國，準備給住在巴黎的93歲母親使用。(取自極目新聞)

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

2026-07-15 01:20

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶