Van Cleef & Arpels Perlée絢彩寶石 疊戴指間華彩

Van Cleef & Arpels Perlée絢彩寶石 疊戴指間華彩
梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以金質圓珠為主角的Perlée系列，自2008年誕生以來，因豐富的搭配性和活潑的設計，迅速成為品牌最受歡迎的設計。今年，Perlée系列迎來全新款式，以18K黃金、玫瑰金、白金的圓潤金珠組成三排戒指，結合璀璨鑽石與絢麗彩色寶石，成為自由疊戴混搭、演繹專屬個人風格的首選單品。
Perlée全新的三排金珠戒指，延續2022年五排戒指的美學概念，更為纖細的款式為混搭配戴增添豐富的全新可能。三排大小漸變的金質圓珠環繞指間，最大圓珠置於戒面頂端，細緻金珠收尾於戒環底部，層次柔和、比例和諧。共有18K黃金、玫瑰金、白金三色貴金屬材質選擇，斜向鑲嵌九顆圓鑽，精密爪鑲工藝讓鑽石與金珠渾然一體，線條流暢優雅，金珠光澤與鑽石光芒相互輝映，舉手投足盡顯流光溢彩。
除了以珍貴金質鑲嵌璀璨鑽石的經典款式，這次也同迎來一系列絢麗彩色寶石版本，為經典圓珠注入繽紛氣息。不論是黃K金搭配藍寶石、祖母綠，或是以溫柔的玫瑰金邂逅紅寶石，每款色彩搭配皆經精心考究，並由梵克雅寶的寶石專家嚴選絲絨質感的湛藍藍寶石、色澤濃郁的紅寶石與翠綠飽滿的祖母綠，與金質圓珠營造出迷人的指間華彩。
圓潤討喜的金質圓珠，其實早在1949年就開始隨著Couscous Bagatelle項鍊進入梵克雅寶豐富活潑的珠寶世界中。從1963年Twist系列結合珊瑚、青金石與珍珠，到1968年融入Alhambra四葉草幸運珠寶，再到2008年Perlée系列正式問世，金質圓珠歷經數十年演繹不僅經典百搭，也是精湛工藝的體現。
全系列的金質圓珠均採用脫蠟模鑄技術成型，再由工匠手工細修潤飾、反覆打磨拋光，讓每顆圓珠都達到圓潤無瑕、折射出燦爛光彩。戒指背面則可見精緻的蜂巢鏤空結構，不僅配戴起來輕盈舒適，更能透過光線襯托寶石閃耀度；精湛的釘式鑲嵌工藝能以呼應金珠的圓潤鑲爪固定寶石，一枚鑲爪可穩固三顆寶石，緊密相連的寶石互相輝映的視覺效果，是高級珠寶的鑲嵌師才能勝任的高精準度工藝。
今年新作為三排金珠戒指，採18K黃金、玫瑰金與白金三種材質，並搭配鑽石或彩色寶石。設計更纖細，適合自由疊戴與混搭，強調個人風格。 彩色寶石版本包含黃K金配藍寶石、祖母綠，以及玫瑰金配紅寶石等組合。品牌由寶石專家嚴選寶石，重視色澤、質感與和貴金屬的視覺協調。 圓珠元素可追溯至1949年，之後陸續延伸至多個系列。如今的圓珠以脫蠟模鑄成型，再經手工打磨，戒背蜂巢鏤空也讓佩戴更輕盈舒適。
精華 FAQ
今年新作為三排金珠戒指，採18K黃金、玫瑰金與白金三種材質，並搭配鑽石或彩色寶石。設計更纖細，適合自由疊戴與混搭，強調個人風格。
彩色寶石版本包含黃K金配藍寶石、祖母綠，以及玫瑰金配紅寶石等組合。品牌由寶石專家嚴選寶石，重視色澤、質感與和貴金屬的視覺協調。
圓珠元素可追溯至1949年，之後陸續延伸至多個系列。如今的圓珠以脫蠟模鑄成型，再經手工打磨，戒背蜂巢鏤空也讓佩戴更輕盈舒適。
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