我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

HOGAN檀健次酷帥演繹 米蘭街頭活力

記者釋俊哲／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
HOGAN Hogan Cool草莓果醬紅菱形壓紋磨面皮革與香草白logo女款休...
HOGAN Hogan Cool草莓果醬紅菱形壓紋磨面皮革與香草白logo女款休閒鞋。圖／HOGAN提供

隨著夏日熱浪侵襲，都會街頭的時尚語彙也正在悄悄蛻變。HOGAN 2026春夏系列以「Summer in the City」（城市夏日）為題，從米蘭的年輕世代得到靈感重新回溯街頭，將鞋履、包款化為隨身的時尚姿態展現，知性中有活力、每一步向前都踩出精彩與驚喜。

本季最受矚目的焦點，莫過於融合品牌包覆式厚底美學的Hogan Double Cool。該款厚底德訓鞋揉合了1980年代運動輪廓，並選用明亮的絨面皮革與柔軟山羊皮，鞋款除了延續HOGAN經典的餅乾鞋厚底，色彩上也帶來更多變化，尤其細膩的「鏤空設計」更為整體注入空氣感，輕盈、不顯笨重。

針對台灣市場量身打造的「台灣限定色」穆勒鞋包含「香草白與玫瑰氣泡粉」、「雲舞白與夜空黑」，更是本季為女孩們送上的誠意之作，穿脫隨興外，另有常規色款將草莓果醬紅、藍莓果昔藍與橘子汽水橘等繽紛「果香」注入鞋面，可搭配輕盈洋裝或率性寬褲，在步伐間流露屬於夏日的恣意輕狂。

不容錯過的焦點還有The Hogan Athletic系列致敬了復古田徑鞋，以流線型律動感遊走於懷舊與當下，鞋款特別搭載隱形5公分內增高設計，尤其鞋側H logo更延展至鞋跟、讓全身更顯修長，其中草莓牛奶粉與巧克力棕、彈珠汽水藍與香草白、橘子蘇打與彈珠汽水藍都展現了色彩與材質的拼接，實穿也耐看；另一款H691則重新接軌了1990年代的滑板文化，寬鬆輪廓配上光滑皮革、專屬記憶鞋墊，將次文化的叛逆基因以優雅的形式再定義。

經典的Hogan Script Address購物袋在本季則帶來迷人尺寸與冰淇淋色系選項，甚至加入輕盈的拉菲草編織元素，瞬間提升了度假指數。除鞋履包款，HOGAN本季再強調全身造型的層次感，透過繩結吊飾、帽款等薄荷綠與櫻花粉的清新色彩，邀請人們在制式的色彩、飽和度之外跳脫想像，讓屬於夏天的浪漫精彩、驚奇湧現。

HOGAN H691深可可棕小羊皮男款休閒鞋。圖／HOGAN提供
HOGAN H691深可可棕小羊皮男款休閒鞋。圖／HOGAN提供

HOGAN Hogan Cool台灣限定色、香草白與玫瑰氣泡粉logo皮革女款穆...
HOGAN Hogan Cool台灣限定色、香草白與玫瑰氣泡粉logo皮革女款穆勒鞋。圖／HOGAN提供

檀健次以輕快穿搭示範了HOGAN 2026春夏新品。圖／HOGAN提供
檀健次以輕快穿搭示範了HOGAN 2026春夏新品。圖／HOGAN提供

HOGAN Athletic海洋藍磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋。圖／HOG...
HOGAN Athletic海洋藍磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋。圖／HOGAN提供

HOGAN Athletic象牙灰磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋。圖／HOG...
HOGAN Athletic象牙灰磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋。圖／HOGAN提供

精華 FAQ

  • 本季以「Summer in the City」為題，靈感源自米蘭年輕世代的街頭氣息，將鞋履與包款化為日常造型重點，呈現知性、活力並存的夏日風格。

  • 焦點是Hogan Double Cool厚底德訓鞋，融合1980年代運動輪廓、明亮絨面皮革與柔軟山羊皮，並以鏤空設計增加輕盈感，延續經典厚底卻不顯笨重。

  • 台灣限定穆勒鞋主打專屬配色，Athletic系列結合隱形5公分增高與復古田徑風，H691則融入1990年代滑板文化；包款與配件也以冰淇淋色、拉菲草與薄荷綠點綴。

檀健次

上一則

機上「1飲料」空服員崩潰求別點 原因曝光

延伸閱讀

FENDI法棍包30年 20款復刻系列問世

FENDI法棍包30年 20款復刻系列問世
Louis Vuitton穿上塗鴉 穿梭雙城

Louis Vuitton穿上塗鴉 穿梭雙城
Gucci包下時代廣場 早春系列魔幻布景

Gucci包下時代廣場 早春系列魔幻布景
華埠夜市本月亮點 麻將街吸睛

華埠夜市本月亮點 麻將街吸睛

熱門新聞

生肖牛、生肖兔、生肖蛇及生肖馬被認為屬於厚積薄發的類型，隨著年齡增長，事業、財富與家庭都有機會逐漸步入穩定，提早享受輕鬆自在的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭

2026-07-13 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
在歐洲空調缺貨之際，一名法國男子趁赴上海出差，托運一台空調回法國，準備給住在巴黎的93歲母親使用。(取自極目新聞)

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

2026-07-15 01:20
4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

2026-07-13 20:25

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚