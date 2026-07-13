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TOD'S守護古蹟 資助米蘭馬里諾宮修復

記者釋俊哲／綜合報導
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TOD'S集團完成米蘭市政廳「馬里諾宮」(Palazzo Marino)的修復工...
TOD'S集團完成米蘭市政廳「馬里諾宮」(Palazzo Marino)的修復工程。圖／TOD'S提供

義大利頂級皮件集團TOD'S完成米蘭市政廳「馬里諾宮」（Palazzo Marino）的修復工程。這座由16世紀建築師Galeazzo Alessi打造的歷史建物，融合文藝復興與巴洛克美學，由TOD'S集團全額資助。

這項歷時16個月時間、完成7,500平方公尺的內外牆清潔與結構強化的龐大工程，對TOD'S集團而言，是企業實踐公民責任的表現，也將歷史資產歸還予米蘭市民、並強化義大利在全球的文化形象。

事實上，精品巨頭爭相「領養」地標性古蹟已成近10年趨勢，像是旗下擁有GUCCI、Balenciaga、Saint Laurent、Boucheron等品牌的開雲集團（Kering）便在2019年巴黎聖母院大火後，率先捐出1億歐元協助重建，重新修復後的聖母院已在2024年重新開放、人潮絡繹不絕，而這類高額的捐贈不僅是CSR社會責任的範本，更讓品牌名稱與國家級文化符號緊密連結。

此外像是當代瑞士鐘表巨頭Rolex（勞力士）亦贊助了凡爾賽宮內極具歷史意義的Passemant天文鐘修復計畫，展現品牌對歷史傳承的尊重；江詩丹頓則長期與羅浮宮合作，除陸續發表聯名限量表款，其中多座法王路易十四的骨董大鐘、背後也有江詩丹頓維持養護的無聲助益；而Prada也曾花費6年時間整修了上海古蹟榮宅，後續除舉辦藝術特展，並開設餐廳、帶人重返往日的華美時光。

由TOD'S集團負責修復的「馬里諾宮」（Palazzo Marino），其主立面是在1892年改建、面朝斯卡拉廣場（Piazza della Scala）。華麗的石材浮雕、柱廊與拱窗是其特色，高度展現了義大利文藝復興時期的對稱之美；而在歷史意義上，馬里諾宮更見證了1848年「五日戰爭」後、象徵倫巴第地區從共和到現代自治轉變。

馬里諾宮雖然內部為米蘭市政廳不對外開放，但好消息是，不時舉辦特定展覽、採收費制，其外部廣場則為免費、隨時觀賞。

GUCCI的2019早秋廣告，曾選在西西里塞利農特遺址公園拍攝。 圖／GUCCI...
GUCCI的2019早秋廣告，曾選在西西里塞利農特遺址公園拍攝。 圖／GUCCI提供

Prada曾為上海百年花園洋房榮宅費時六年修繕，在古蹟中開設餐廳。圖／Prada...
Prada曾為上海百年花園洋房榮宅費時六年修繕，在古蹟中開設餐廳。圖／Prada提供

精華 FAQ

  • TOD'S此次全額資助修復的是米蘭市政廳馬里諾宮，這座建物由16世紀建築師Galeazzo Alessi打造，兼具文藝復興與巴洛克風格，是米蘭重要文化地標。

  • 這項工程歷時16個月，完成約7,500平方公尺的內外牆清潔與結構強化，讓建築外觀與安全性獲得改善，也把歷史資產更完整地歸還給市民。

  • 文中指出，精品巨頭近十年常以捐款或修復方式贊助地標古蹟，例如Kering、Rolex、江詩丹頓與Prada等，既實踐CSR，也讓品牌與國家文化象徵緊密連結。

GUCCI 義大利 羅浮宮

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