FENDI法棍包30年 20款復刻系列問世

Baguette®26424復刻系列裝於特製木盒中。圖／FENDI提供

●「It's not a bag... It's a Baguette!」（這不是普通的包包…這是一個法棍包！）經典影集「慾望城市」（Sex and the City）女主角的這句名言，就是FENDI Baguette®包曾如何稱霸時尚界的證明。如今，隨著這款包即將迎來誕生30周年，品牌特別推出Baguette®26424復刻系列共20件作品，由創意總監Maria Grazia Chiuri操刀，透過包包的設計探索女性內在真實世界，傳遞「個性即美麗」的當代時尚宣言。

復刻系列靈感源自一段真實故事：瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）與作家楚門卡波提（Truman Capote）在紐約街頭相遇，素顏的她以雪紡巾裹髮，將從餐廳取來的餅乾藏於包中，只為餵食河畔海鷗。這只裝著餅乾的包，成為她卸下明星光環後，最真實、最平凡的個性象徵。

時隔近30年，Chiuri不僅單純復刻1997年問世的Baguette®，更以翻轉包袋的創意概念，表達每個包所容納的正是女性不為人知的真實自我。在她所創作的FENDI 2026秋冬系列首秀中，Baguette包以誕生時的第一個型號代碼26424為名重新亮相，換上更柔軟舒適的結構。

此復刻系列亦延續這樣的設計，20款設計中有6款為米蘭城市限定款。全系列均以FENDI經典檔案為靈感，配有獨特的復刻版金屬吊牌，並附宛如藝術木箱的特製木盒，飾以定制的鏤空印花，並以黃色帆布腰帶和金屬品牌標誌搭扣固定。

注入威尼斯的慵懶浪漫

●義大利精品FENDI全新2026早秋系列，以威尼斯水都為靈感，設計融入穆拉諾玻璃工藝、布拉諾島蕾絲與潟湖波浪紋理，在新任創意總監Maria Grazia Chiuri的構思下重塑經典、煥新度假衣櫥。包括唐嫣、宋雨琦、崔立于、文詠珊、孟子義等明星都率先分享了最新的穿搭詮釋。

這一系列設計以夏日度假為主軸，跳脫都市繁囂，注入威尼斯的慵懶浪漫。亮片、蕾絲、編織與皮革工藝，把傳統元素轉化為服裝線條與質感。淺色與夏日明亮調交錯，可自由疊穿混搭，體現鬆弛悠閒的生活美學。

以亞麻、真絲、棉質打造的男女裝靈活實穿，寬鬆的柔化剪裁是共同特質，配件成點睛之筆。經典Baguette與FENDI Lui包款換上全新色彩，融入條紋與波浪細節；吊飾取材穆拉諾玻璃，宛如微型藝術品，搭配金屬扣飾鞋履與幾何珠寶營造層次華麗。

唐嫣的彩色條紋洋裝繽紛Peekaboo包充滿度假氣息，宋雨琦的白色蛋糕裙洋裝和花樣刺繡Baguette包展現少女感，文詠珊、孟子義更以彩色拉菲草編織包襯托簡約裙裝，讓包包成為畫龍點睛的穿搭亮點。

崔立于演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

文詠珊演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

米蘭限定Baguette®26424復刻系列彩色鏡面刺繡款。圖／FENDI提供

宋雨琦演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

米蘭限定Baguette®26424復刻系列白色流蘇刺繡款。圖／FENDI提供

唐嫣演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

Baguette®26424復刻系列珠繡工藝款。圖／FENDI提供