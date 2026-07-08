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TAG Heuer 全新Formula 1 Solargraph粉新潮

記者釋俊哲／綜合報導
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賓士指針、12點鐘方向的盾牌式標誌、圓點時標，都是TAG Heuer的Formu...
賓士指針、12點鐘方向的盾牌式標誌、圓點時標，都是TAG Heuer的Formula 1腕表經典設計特色，並在新款運用Solargraph太陽能機芯，呈現當代科技感。圖／TAG Heuer提供

2026年F1®邁阿密大獎賽期間，TAG Heuer發表全新Formula 1 Solargraph腕表粉彩限量系列。該系列以邁阿密海岸色彩為靈感，推出包含粉藍色在內的多款色調，並應用於賽道現場的官方計時裝置與看板裝飾。此設計將賽道競技元素與城市視覺色彩結合，使計時硬體與參賽車輛在視覺上呈現高度整合。

品牌大使Patrick Dempsey、奧運田徑金牌選手Sydney McLaughlin-Levrone與F1車手角田裕毅均配戴此系列限量款出席。位於Paddock Club的LVMH貴賓包廂內，除陳列新作外，亦同步展出品牌賽車計時歷史檔案、歷史影像及賽道相關收藏，完整呈現TAG Heuer與F1®賽事的技術傳承與歷史關聯。

設計規格方面，TAG Heuer系列採用TH Polylight創新材質打造表殼，減輕配戴負擔並提升色彩飽和度。腕表設計保留Formula 1系列的核心特徵，包括雙向旋轉表圈、Mercedes風格時針與盾形時標，維持經典運動外型，同時透過材質與配色的更迭，強化視覺辨識度。

新款TAG Heuer的Formula 1 Solargraph粉彩腕表的核心為Solargraph太陽能機芯，機芯具有將自然光及人造光轉換為動能的特性；根據TAG Heuer的官方數據，該機芯在陽光下照射1分鐘即可提供整日動力，累積光照40小時後可達滿電狀態，此動力系統不僅減少電池更換需求，並為品牌在專業賽車計時領域中，提供更具效率的能源解決方案。

TAG Heuer發表新款Formula 1 Solargraph腕表粉彩限量系...
TAG Heuer發表新款Formula 1 Solargraph腕表粉彩限量系列，為一向陽剛的賽車賽事注入了粉嫩柔美力量。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer品牌大使、F1賽車手角田裕毅在邁阿密大獎賽時戴上新款TAG H...
TAG Heuer品牌大使、F1賽車手角田裕毅在邁阿密大獎賽時戴上新款TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕表粉藍色限量款。圖／TAG Heuer提供

精華 FAQ

  • 品牌推出Formula 1 Solargraph腕表粉彩限量系列，配合邁阿密海岸色彩靈感與賽道視覺裝飾，同時在現場官方計時裝置與看板上呈現一致設計。

  • 腕表採用TH Polylight創新材質打造表殼，兼具輕量與高飽和色彩效果，並保留雙向旋轉表圈、Mercedes風格時針與盾形時標等經典元素。

  • Solargraph機芯可將自然光與人造光轉為動能，陽光下照射1分鐘即可供應整日動力，累積光照40小時可滿電，兼具便利性與能源效率。

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