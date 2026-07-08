Chaumet自然系珠寶 宋慧喬、蘇菲瑪索演繹清新魅力
法國經典珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet），日前選址巴黎近郊歷史古蹟沃德賽奈修道院（Abbaye des Vaux‑de‑Cernay）發表2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」，並舉辦星光熠熠的頂級珠寶晚宴。包括品牌大使宋慧喬、李冰冰、蘇菲瑪索、柴崎幸等巨星均配戴品牌珠寶華麗登場。
此次展出藉由古蹟與自然的交融，打造沉浸式珠寶體驗。擁有悠久歷史的前西多會修道院，在19世紀經羅斯柴爾德男爵夫人整修重生，宏偉拱頂與田園祕境相互映襯，現場以自然意象妝點，完美體現Chaumet此系列作品向自然致敬的精神。
「A Journey through Nature」頂級珠寶系列從自然萬象中汲取靈感，延續Chaumet兩世紀以來的自然主義美學傳統，各式植物、花果、香料的有機柔軟線條、蓬勃色彩與生動姿態都以精湛工藝化為永恆珠寶，傳達大自然的細緻層次與詩意氛圍。
品牌大使宋慧喬配戴的Peppercorn項鍊與耳環，就是出自「A Journey through Nature」系列，以細膩線條和璀璨美鑽，詮釋自然靈感帶來的清新優雅。李冰冰配戴的Vanilla Flower系列項鍊與耳環，以澄澈鮮明的黃鑽點綴香草花花蕊，不對稱的設計襯托從容優雅的法式魅力。蘇菲瑪索身上的Mint Leaf項鍊，則鑲嵌一顆重達17.46克拉的海藍寶石，以清澈透亮的藍，描繪薄荷的清新之美。
品牌選址巴黎近郊歷史古蹟沃德賽奈修道院，發表2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」，並同步舉辦星光熠熠的晚宴，結合古蹟氛圍與自然意象。 品牌大使宋慧喬、李冰冰、蘇菲瑪索與柴崎幸等人皆配戴Chaumet珠寶亮相。她們以不同系列作品詮釋清新、優雅與華麗風格，成為活動焦點。 「A Journey through Nature」以植物、花果與香料為靈感，透過柔和線條、鮮明色彩與生動姿態呈現自然之美，並以鑽石、黃鑽與海藍寶石等寶石轉化為永恆作品。
精華 FAQ
品牌選址巴黎近郊歷史古蹟沃德賽奈修道院，發表2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」，並同步舉辦星光熠熠的晚宴，結合古蹟氛圍與自然意象。
品牌大使宋慧喬、李冰冰、蘇菲瑪索與柴崎幸等人皆配戴Chaumet珠寶亮相。她們以不同系列作品詮釋清新、優雅與華麗風格，成為活動焦點。
「A Journey through Nature」以植物、花果與香料為靈感，透過柔和線條、鮮明色彩與生動姿態呈現自然之美，並以鑽石、黃鑽與海藍寶石等寶石轉化為永恆作品。
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