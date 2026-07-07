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Audemars Piguet Établisseurs工坊打造極限量藝術時計

記者孫曼／專題報導
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Établisseurs工坊系列Peacock腕表。圖／愛彼表提供
Établisseurs工坊系列Peacock腕表。圖／愛彼表提供

愛彼（Audemars Piguet，簡稱AP）繼去年回歸大型表展後，今年再度參加2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）打造「House of Wonders 」，發表全新「Établisseurs工坊」（Atelier des Établisseurs）計畫推出極限量的藝術時計。

分工製表 復刻傳統體現價值核心

愛彼表全新「Atelier des Établisseurs」計畫的核心概念源自18世紀至20世紀中葉、鐘表業尚未集團化之際，盛行於汝拉山谷的分工製表體系。在那個年代，製表是一項深入土地的技藝：農民在寒冬無法耕作之時轉向製作齒輪、橋板等零件，形成精密的工匠網絡，組裝者則統籌零件，完成最後的組裝與裝殼。

如今，這項計畫不僅是回歸傳統的協作體系，更透過公開每一位參與其中的設計師、寶石切割師與手工雕刻師的名字，強調「人」才是高級製表真正的價值核心。

三款時計 展現美學與機械的底蘊

令人震撼的Établisseurs Peacock時計，閉合時宛如一件白金雕刻的甲蟲雕塑，按下Giulio Papi設計的機關，孔雀頭部隨即揚起，翅膀向兩側展開，露出由Vanessa Lecci操刀、以微繪琺瑯與手工雕刻製成的扇形尾羽表盤，打破了時計與動態藝術裝置的界線。

由設計師Xavier J. Perrenoud構思的Établisseurs Galets腕表，靈感來自汝拉湖畔被水流沖刷的鵝卵石，不對稱的18K金表鍊與如卵石般的鍊節透過微型球狀關節連接，靈動服貼。表盤採用天然綠松石與虎眼石製作，完全無平邊設計，工藝難度極高。

既是懷表，也是可以轉換為桌鐘的Établisseurs Nomade，外殼由鈦金屬與隕石、天然石材構成充滿建築感的幾何切面，搭載改良7121機芯而成的7501鏤空機芯，橋板以傳統「bocfil」（手鋸）手工雕琢。

Établisseurs工坊系列Galets腕表。圖／愛彼表提供
Établisseurs工坊系列Galets腕表。圖／愛彼表提供

Établisseurs工坊系列Nomade懷表。圖／愛彼表提供
Établisseurs工坊系列Nomade懷表。圖／愛彼表提供

精華 FAQ

  • 核心理念來自汝拉山谷傳統分工製表，重現18世紀至20世紀中葉的協作模式，讓零件製作、組裝與裝殼各司其職，並以公開工匠姓名彰顯人本價值。

  • Peacock結合動態機關、微繪琺瑯與手工雕刻；Galets以綠松石、虎眼石與不對稱金鍊展現自然感；Nomade則以鈦金屬、隕石與鏤空機芯，呈現建築般結構。

  • 因為愛彼不僅要展示頂級製表技術，也想把時計提升為藝術載體，透過極少量製作、複雜工藝與匠人署名，突顯收藏價值與品牌文化深度。

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