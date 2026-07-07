TUDOR迎百年 Black Bay定義純黑美學

Black Bay Ceramic (M7941A1ACNU-0001)，41毫米微珠噴砂啞黑色陶瓷自動腕表、MT5602-U型原廠機芯。圖／帝舵表提供

在2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展中，帝舵表（TUDOR）迎來了品牌創立100周年的里程碑。今年的新品亮點包括因「加州 面」而掀起話題的新款TUDOR Monarch、全黑陶瓷的經典Black Bay、以及內外全面更新的Royal系列；這些新作的推出也代表帝舵正式進入大師天文台認證（Master Chronometer）的全面普及時代。

Monarch加州面 腕表古典又現代

今年掀起藏家高討論度的TUDOR Monarch更新回歸。腕表巧妙將1990年代的復古元素與現代建築美學融合，表殼與表帶外觀線條銳利，面盤則是鐘表圈暱稱 「加州面」（California Dial）的設計：10點至2點位置為羅馬數字，4點至8點則為阿拉伯數字，配上細緻如莎草紙質感的深香檳色紋理，賦予腕表既古典又現代的趣味。

而今年亮相的Black Bay（碧灣陶瓷型）系列新作中，首度搭配全陶瓷表帶的新款Black Bay Ceramic也是引起熱烈討論的一款腕表。新作三排鍊的黑色陶瓷呈現微珠噴砂啞光色調，碳黑色表面配上黑色指針與時標，將「純黑」美學發揮到淋漓盡致。同時，Black Bay 54推出以「帝舵藍」詮釋品牌首款潛水表的精神，一系列Black Bay 58變得更纖薄易於配戴。

Royal機芯升級 專利表帶舒適度高

Royal系列今年也迎來了裡外全方位的升級。該系列最初於1950年代得名，在2020年時曾一度回歸；2026年推出的新系列提供40、36以及30毫米三種尺寸，同時，面盤色調增了如淺藍色、酒紅色與象牙色等豐富選擇。

今年更新亮點主要在於機芯升級，全面換上帝舵表原廠機芯，在精準度與動力儲存方面都有大幅提升。新作的一體式五鍊節表帶也都配備了帝舵專利的「T-fit」快速調節系統，讓配戴的舒適度高。

TUDOR Royal (M2830A1A0-0004)30毫米磨光及磨砂不銹鋼自動腕表配淺藍色面、MT5201型原廠機芯。圖／帝舵表提供

TUDOR Monarch (M2639W1A0U-0001)，39毫米磨光及磨砂不銹鋼刻面表殼配深香檳色面、MT5662-2U型原廠機芯。圖／帝舵表提供