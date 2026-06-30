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Swatch運動無關勝負 盡興玩更重要

記者錢欽青／專題報導
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Swatch Nines在極限運動的世界裡不僅是年度活動，也是自由與潛能的實驗。...
Swatch Nines在極限運動的世界裡不僅是年度活動，也是自由與潛能的實驗。圖／Swatch提供

極限運動界的聖杯與平台「Swatch Nines」首度移師亞洲，讓這一切發生的人是創辦人Nico Zacek。他的故事，關於運動，也關於運動的重新想像。

從「被取消的比賽」到「一周的自由」

來自瑞典的Nico原本是一名職業滑雪選手，長年在世界各地巡迴參賽。每個周末飛往不同國家，進行訓練與比賽，投入大量時間與金錢，只為了完成一次短暫的比賽。他很快意識到，這樣的節奏與他所熱愛的滑雪本質之間存在落差。他回憶，「你飛行、訓練、競賽，花了很多錢抵達現場，但最後可能因為天氣不好而取消，然後又立刻飛往下一個地方。」「我當時覺得，這不是我熱愛的運動。我熱愛的運動是和朋友們一起享受樂趣，而不是在競技。」

於是在Nico職業生涯處於世界前十的高峰時，他決定創造一個不同的舞台。2008年，他發起了一個為期一周、而非只有一天的活動，取消傳統的獎金制，轉而將這筆錢投入建造「世界上最棒的跳台」，並讓每位受邀的滑手都能帶著自己的攝影師，在這裡盡情發揮，將精彩演出的影片、照片分享到社群。

這個想法在18年後已演變成涵蓋滑雪、單板滑雪、登山車、衝浪與滑板，遍布全球的極限運動指標：「The Nines」。

天才運動員集體玩耍的平台 自己設計「夢幻賽道」

關於名字的由來，Nico笑著分享當年的小故事。18年前第一屆在德國舉辦時，活動名為「Nine Knights」（9位騎士），當時他們只有9位運動員在雪地上建造城堡。「現在我們這裡有52個人了！」儘管規模擴大，「9」這個數字在極限運動文化中依然代表著極致的正面意義。

Nico把Swatch Nines定義為一場「全明星賽」。來自世界各地的頂尖運動員在這裡共處一周，沒有排名、沒有淘汰制度，他們的任務只有一個：在最有趣的狀態下推動運動的進展。「進展（Progression）不只是運動本身，它還結合了攝影藝術、影片剪輯、甚至是裝置藝術與燈光設計。」他將Nines看作是一個讓天才運動員集體「玩耍」的平台，當壓力被移除，創意才有可能真正發生。

Swatch Nines的賽道之所以獨特，因為是由運動員親自設計。Nico會在半年前舉辦「Swatch創作者小屋」（Swatch Creator's Cabin）工作坊，邀請運動員、設計師與建築師關在房間裡幾天。「當這群參加奧運的頂尖大腦靜下來把想法付諸紙上時，結果就是你們看到的震撼設計。」Nico強調，賽道設計最重要的三大核心是：安全、美感、進化空間。

本屆場地驚喜：彈跳床、火山口與18公尺高的跳台

談到今年在二世谷場地的亮點，Nico非常興奮。他們在雪林中整合了彈跳床，更模仿了鄰近著名的羊蹄山（Mount Yotei），在前景建造一個「火山」造型的設施。

「日本滑手在世界上最強的兩個項目：大跳台（Big Air）與垂直壁（Half Pipe）。」因此，他們建造了一個18公尺高的著陸區，跳台本身7公尺高，並緊接著12公尺高的弧面（Quarterpipe），完美融合不同風格的技術需求。

與Swatch的結盟：樂趣與靈魂深處的完美契合

談及與Swatch的長期合作（之前局部贊助，2023年冠名贊助），Nico認為這是一場「完美配對」。Swatch在極限運動領域已有超過40年的歷史，曾支持過像Tony Hawk這樣的傳奇人物。「傳統手表品牌進入賽事通常是為了『官方計時』，但Swatch是一個關於『樂趣』的品牌。」Nico說道：「為什麼一個標榜樂趣的品牌要贊助嚴肅的競技？所以他們選擇支持我們這種非奧運式、充滿創新與藝術感的活動。這是一個大膽的舉動，沒有名次與比數，但Swatch懂Nines的靈魂。」

為什麼選擇二世谷？「因為這裡太美了！我們需要很多雪，而這裡有全世界最多的雪，」Nico笑嘻嘻。事實上，是二世谷的度假村主動聯繫他們。當地業者與度假村希望透過舉辦具吸引力的國際盛會，讓年輕人願意留在北海道，而非流向大城市。當然，這裡世界聞名的「粉雪」也是關鍵，「一年15公尺的降雪量，簡直瘋狂！」

囊括奧運冠軍到素人滑手

本次陣容極其豪華，包括剛參加完冬季奧運的6位冠軍，他們在這裡「慶祝勝利」而非「承受壓力」。但Nico也保留了「Become a Nine」影片選拔機制，讓年輕一代的素人滑手能透過寄送影片來爭取參賽機會。

「讓我窩心的是，曾有我不認識的運動員到現場後告訴我：『Nico，15年前我就在日記裡寫下，參加Nines是我人生最大的夢想。』」

運動是為了身體健康　樂趣是為了心理健康

Nines是一個能夠容納錯誤、鼓勵實驗的空間。這也回到他最核心的理念：運動不一定是競爭。「在電視上，你看到的都是比賽，」他說，「但滑板或滑雪，本來就可以只是和朋友一起去玩。」

採訪尾聲，Nico總結他的願景：「我們想成為一個具啟發性的平台，激勵人們走向戶外和大自然。運動對身體健康很重要，而樂趣對心理健康至關重要。如果用一個詞來總結Nines的目標，那就是『啟發』（Inspiration）。」

創辦人Nico Zacek讓「Swatch Nines」首度移師亞洲，選擇風景如...
創辦人Nico Zacek讓「Swatch Nines」首度移師亞洲，選擇風景如畫的二世谷。圖／Swatch提供

Swatch Nines是一場以「樂趣」為前提，讓夢想成真、觸及全球年輕靈魂的創...
Swatch Nines是一場以「樂趣」為前提，讓夢想成真、觸及全球年輕靈魂的創意革命。圖／Swatch提供

「Swatch Nines」創辦人Nico Zacek。記者錢欽青／攝影
「Swatch Nines」創辦人Nico Zacek。記者錢欽青／攝影

來自世界各地的好手在這裡的任務只有一個：在最有趣的狀態下共享運動樂趣。圖／Swa...
來自世界各地的好手在這裡的任務只有一個：在最有趣的狀態下共享運動樂趣。圖／Swatch提供

Isami Kiyooka清岡勇海參與「Swatch Nines」活動。圖／Sw...
Isami Kiyooka清岡勇海參與「Swatch Nines」活動。圖／Swatch提供

Swatch Nines主辦方提供完美的舞台，運動員展現極致的表演。圖／Swat...
Swatch Nines主辦方提供完美的舞台，運動員展現極致的表演。圖／Swatch提供

受矚目的新生代單板滑雪選手荻原大翔。圖／Swatch提供
受矚目的新生代單板滑雪選手荻原大翔。圖／Swatch提供

紐西蘭單板滑雪選手Cool Wakushima。圖／Swatch提供
紐西蘭單板滑雪選手Cool Wakushima。圖／Swatch提供

精華 FAQ

  • 因為他認為傳統比賽太重視成績與壓力，和他真正熱愛的滑雪精神不符；他希望運動回到與朋友同樂、自由發揮、享受創作與進步的本質。

  • 它沒有排名、淘汰與獎金壓力，而是讓世界頂尖運動員在一週內共同玩耍、嘗試新動作，並結合攝影、影片與裝置設計推動運動進化。

  • 場地融入彈跳床、火山造型與18公尺高著陸區，搭配7公尺跳台和12公尺弧面；選在二世谷，是因為雪量充足且能吸引年輕人留在北海道。

瑞典

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