Swatch運動無關勝負 盡興玩更重要

Swatch Nines在極限運動的世界裡不僅是年度活動，也是自由與潛能的實驗。圖／Swatch提供

極限運動界的聖杯與平台「Swatch Nines」首度移師亞洲，讓這一切發生的人是創辦人Nico Zacek。他的故事，關於運動，也關於運動的重新想像。

從「被取消的比賽」到「一周的自由」

來自瑞典 的Nico原本是一名職業滑雪選手，長年在世界各地巡迴參賽。每個周末飛往不同國家，進行訓練與比賽，投入大量時間與金錢，只為了完成一次短暫的比賽。他很快意識到，這樣的節奏與他所熱愛的滑雪本質之間存在落差。他回憶，「你飛行、訓練、競賽，花了很多錢抵達現場，但最後可能因為天氣不好而取消，然後又立刻飛往下一個地方。」「我當時覺得，這不是我熱愛的運動。我熱愛的運動是和朋友們一起享受樂趣，而不是在競技。」

於是在Nico職業生涯處於世界前十的高峰時，他決定創造一個不同的舞台。2008年，他發起了一個為期一周、而非只有一天的活動，取消傳統的獎金制，轉而將這筆錢投入建造「世界上最棒的跳台」，並讓每位受邀的滑手都能帶著自己的攝影師，在這裡盡情發揮，將精彩演出的影片、照片分享到社群。

這個想法在18年後已演變成涵蓋滑雪、單板滑雪、登山車、衝浪與滑板，遍布全球的極限運動指標：「The Nines」。

天才運動員集體玩耍的平台 自己設計「夢幻賽道」

關於名字的由來，Nico笑著分享當年的小故事。18年前第一屆在德國舉辦時，活動名為「Nine Knights」（9位騎士），當時他們只有9位運動員在雪地上建造城堡。「現在我們這裡有52個人了！」儘管規模擴大，「9」這個數字在極限運動文化中依然代表著極致的正面意義。

Nico把Swatch Nines定義為一場「全明星賽」。來自世界各地的頂尖運動員在這裡共處一周，沒有排名、沒有淘汰制度，他們的任務只有一個：在最有趣的狀態下推動運動的進展。「進展（Progression）不只是運動本身，它還結合了攝影藝術、影片剪輯、甚至是裝置藝術與燈光設計。」他將Nines看作是一個讓天才運動員集體「玩耍」的平台，當壓力被移除，創意才有可能真正發生。

Swatch Nines的賽道之所以獨特，因為是由運動員親自設計。Nico會在半年前舉辦「Swatch創作者小屋」（Swatch Creator's Cabin）工作坊，邀請運動員、設計師與建築師關在房間裡幾天。「當這群參加奧運的頂尖大腦靜下來把想法付諸紙上時，結果就是你們看到的震撼設計。」Nico強調，賽道設計最重要的三大核心是：安全、美感、進化空間。

本屆場地驚喜：彈跳床、火山口與18公尺高的跳台

談到今年在二世谷場地的亮點，Nico非常興奮。他們在雪林中整合了彈跳床，更模仿了鄰近著名的羊蹄山（Mount Yotei），在前景建造一個「火山」造型的設施。

「日本滑手在世界上最強的兩個項目：大跳台（Big Air）與垂直壁（Half Pipe）。」因此，他們建造了一個18公尺高的著陸區，跳台本身7公尺高，並緊接著12公尺高的弧面（Quarterpipe），完美融合不同風格的技術需求。

與Swatch的結盟：樂趣與靈魂深處的完美契合

談及與Swatch的長期合作（之前局部贊助，2023年冠名贊助），Nico認為這是一場「完美配對」。Swatch在極限運動領域已有超過40年的歷史，曾支持過像Tony Hawk這樣的傳奇人物。「傳統手表品牌進入賽事通常是為了『官方計時』，但Swatch是一個關於『樂趣』的品牌。」Nico說道：「為什麼一個標榜樂趣的品牌要贊助嚴肅的競技？所以他們選擇支持我們這種非奧運式、充滿創新與藝術感的活動。這是一個大膽的舉動，沒有名次與比數，但Swatch懂Nines的靈魂。」

為什麼選擇二世谷？「因為這裡太美了！我們需要很多雪，而這裡有全世界最多的雪，」Nico笑嘻嘻。事實上，是二世谷的度假村主動聯繫他們。當地業者與度假村希望透過舉辦具吸引力的國際盛會，讓年輕人願意留在北海道，而非流向大城市。當然，這裡世界聞名的「粉雪」也是關鍵，「一年15公尺的降雪量，簡直瘋狂！」

囊括奧運冠軍到素人滑手

本次陣容極其豪華，包括剛參加完冬季奧運的6位冠軍，他們在這裡「慶祝勝利」而非「承受壓力」。但Nico也保留了「Become a Nine」影片選拔機制，讓年輕一代的素人滑手能透過寄送影片來爭取參賽機會。

「讓我窩心的是，曾有我不認識的運動員到現場後告訴我：『Nico，15年前我就在日記裡寫下，參加Nines是我人生最大的夢想。』」

運動是為了身體健康 樂趣是為了心理健康

Nines是一個能夠容納錯誤、鼓勵實驗的空間。這也回到他最核心的理念：運動不一定是競爭。「在電視上，你看到的都是比賽，」他說，「但滑板或滑雪，本來就可以只是和朋友一起去玩。」

採訪尾聲，Nico總結他的願景：「我們想成為一個具啟發性的平台，激勵人們走向戶外和大自然。運動對身體健康很重要，而樂趣對心理健康至關重要。如果用一個詞來總結Nines的目標，那就是『啟發』（Inspiration）。」

創辦人Nico Zacek讓「Swatch Nines」首度移師亞洲，選擇風景如畫的二世谷。圖／Swatch提供

Swatch Nines是一場以「樂趣」為前提，讓夢想成真、觸及全球年輕靈魂的創意革命。圖／Swatch提供

「Swatch Nines」創辦人Nico Zacek。記者錢欽青／攝影

來自世界各地的好手在這裡的任務只有一個：在最有趣的狀態下共享運動樂趣。圖／Swatch提供

Isami Kiyooka清岡勇海參與「Swatch Nines」活動。圖／Swatch提供

Swatch Nines主辦方提供完美的舞台，運動員展現極致的表演。圖／Swatch提供

受矚目的新生代單板滑雪選手荻原大翔。圖／Swatch提供

紐西蘭單板滑雪選手Cool Wakushima。圖／Swatch提供